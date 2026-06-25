Εκουαδόρ – Γερμανία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει στη Νέα Υόρκη τη Γερμανία για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Εκουαδόρ στον πρώτο του αγώνα, απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, στάθηκε άτυχο. Ήταν καλύτερο στο α’ μέρος και είχε δύο δοκάρια. Όμως, δεν βρήκε λύση επιθετικά και το πλήρωσε, καθώς έχασε 1-0 με γκολ που δέχτηκε στο 90’. Στο ματς με το Κουρασάο είχε την κατοχή, έκανε ευκαιρίες, αλλά και πάλι γκολ δεν πέτυχε. Έτσι, το παιχνίδι έμεινε στο 0-0, το οποίο ισοδυναμεί ουσιαστικά με ήττα.

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Στον αγώνα εναντίον της Ακτής Ελεφαντοστού η Γερμανία νίκησε 2-1, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, ενώ το νικητήριο γκολ το έβαλε στο 94’. Αν και με λάθη στην άμυνα, έμεινε πιστή στη νοοτροπία της να παλεύει τα παιχνίδια της ως το τέλος. Αυτή η επιτυχία, σε συνδυασμό με το 7-1 επί του Κουρασάο, της έδωσε όχι μόνο την πρόκριση, αλλά και την πρωτιά στο γκρουπ. Γι’ αυτό και δεν αποκλείεται τώρα να υπάρξουν αλλαγές, έτσι ώστε να προφυλαχτούν παίκτες ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν.

Η νίκη του Εκουαδόρ τοποθετείται στο 4.00**, ενώ το διπλό της Γερμανίας προσφέρεται στο 1.88** στην πλατφόρμα της Betsson. Το G/G δίνεται στο 1.68** και το N/G στο 2.18**.

Ασφαλώς, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.25**, το Over 1.5 γκολ στο ίδιο διάστημα ανεβαίνει στο 2.75**, το Over 10.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.25**, ενώ το να κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο το Εκουαδόρ εντοπίζεται πλέον στο 2.55** (από 2.39).

Ακόμη, το να σκοράρει ο Undav πάει στο 2.75**, ενώ το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Enner Valencia εμφανίζεται στο 3.20** (από 3.00). Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, ο συνδυασμός νίκης Γερμανίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.60** (από 2.87).

Μία νίκη στα 7 τελευταία το Κουρασάο

Για το ίδιο γκρουπ, το Κουρασάο συναντά στη Φιλαδέλφεια την Ακτή Ελεφαντοστού. Αμφότερες διατηρούν τις ελπίδες τους για πρόκριση. Μόλις μία νίκη για το Κουρασάο στους 7 τελευταίους αγώνες του. Πέντε νίκες και μία ήττα, αυτήν από τη Γερμανία στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, στα 6 τελευταία για την αφρικανική ομάδα.

Η επικράτηση του Κουρασάο τοποθετείται στο 22.00** και αυτή της Ακτής Ελεφαντοστού στο 1.17** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 1.52** βλέπουμε το Over 2.5 γκολ και στο 2.55** το αντίστοιχο Under. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να επιτευχθεί το 1ο τέρμα στο διάστημα 00:00-14:59 πάει στο 3.35**, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 3.40**, το Over 10.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 2.90**, το να σημειώσει το πρώτο γκολ ο Elye Wahi δίνεται στο 4.70**, ενώ ο συνδυασμός νίκη Ακτής Ελεφαντοστού και Over 3.5 γκολ εμφανίζεται πλέον στο 2.65** (ήταν 2.40).

Τρία «Χ» στα 4 ματς ανάμεσα σε Ιαπωνία και Σουηδία

Για την 3η αγωνιστική του 6ου ομίλου η Ιαπωνία παίζει στο Άρλινγκτον με τη Σουηδία. Μία νίκη και μία ισοπαλία για τους Ασιάτες στο γκρουπ, μία νίκη με 5-1 και μία ήττα με το ίδιο σκορ για τη Σουηδία. Τρεις ισοπαλίες στις 4 μεταξύ τους μονομαχίες από το 1995 έως σήμερα.

Ο άσος παρέχεται στο 1.92** ενώ το διπλό στο 4.10** στην πλατφόρμα της Betsson. Το Over 2.5 γκολ δίνεται στο 1.75**, με το Under 2,5 να στέκεται στο 2.10**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Ayase Ueda ανεβαίνει στο 2.60**, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 2.70**, ενώ το να νικήσει ένα ημίχρονο η Σουηδία προσφέρεται στο 2.60**. Παράλληλα, το Over 11.5 κόρνερ το βλέπουμε στο 3.85**, ο συνδυασμός νίκη Ιαπωνία και Over 2.5 γκολ βρίσκεται πλέον στο 3.15**, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 τοποθετείται στο 7.30** (από 6.80). Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το να σκοράρει ο Viktor Gyokeres εκτοξεύεται στο 3.30** από 2.65.

Αποκλείστηκε η Τυνησία

Για το ίδιο γκρουπ, η Τυνησία μονομαχεί στο Κάνσας με την Ολλανδία. Οι Βορειοαφρικανοί έχασαν 5-1 από τη Σουηδία και 4-0 από την Ιαπωνία. Αποκλείστηκαν ήδη από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Μετά από το πρώτο ματς άλλαξαν και προπονητή, ανέλαβε ο Γάλλος Ερβέ Ρενάρντ. Με 4 βαθμούς ήδη στο γκρουπ, η Ολλανδία αναμένεται να βρεθεί για ακόμη φορά στα νοκ άουτ του Μουντιάλ.

Η νίκη της Τυνησίας δίνεται στο 27.00** και αυτή της Ολλανδίας στο 1.13**. Στο 1.46** βλέπουμε το Over 2,5 γκολ και στο 2.75** τo Under. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σημειωθεί το 1ο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 ανεβαίνει στο 3.15**, το Over 10.5 σουτ στην εστία πάει στο 3.05**, ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανέρχεται στο 3.25**. Ακόμη, το Over 0.5 γκολ από πλευράς Τυνησίας τοποθετείται στο 2.60**, ενώ το να είναι πρώτος σκόρερ ο Brian Brobbey πάει στο 4.40** (από 4.00). Ο συνδυασμός νίκη Ολλανδίας και Over 3.5 γκολ εκτοξεύεται στο 2.80** με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson.

Εκτός συνέχειας η Τουρκία

Στο Ίνγκλγουντ των Ηνωμένων Πολιτειών η Τουρκία συναντά τις ΗΠΑ για την 3η αγωνιστική του 4ου ομίλου. Η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα έμεινε ήδη εκτός συνέχειας, την ώρα που οι οικοδεσπότες Αμερικανοί προκρίθηκαν στους «32», έχοντας κάνει το 2 στα 2.

Στο 3.70** ο άσος της Τουρκίας, στο 1.95** το διπλό των ΗΠΑ, την ώρα που το Over 2.5 γκολ εμφανίζεται στο 1.75** και το Under στο 2.10**. Στο 7.70** βλέπουμε το ακριβές σκορ 1-1 στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, στις οποίες παρατηρούμε ακόμη το 2.45** που προσφέρεται στο να κερδίσει η Τουρκία οποιοδήποτε ημίχρονο. Ακόμη, το combo νίκη ΗΠΑ και Over 2.5 γκολ πάει στο 3.25**, ενώ το Over 0.5 ασίστ από τον Christian Mate Pulisic ανεβαίνει στο 4.80**. Παράλληλα, το να σκοράρει ο Kerem Arktokoglou εντοπίζεται στο 3.85** από 3.50.

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Παραγουάη και την Αυστραλία στη Σάντα Κλάρα αποτελεί το έτερο ματς του 4ου ομίλου. Όποια ομάδα κερδίσει θα προκριθεί στους «32», ενώ η ισοπαλία θα κρατήσει στη 2η θέση την Αυστραλία και στην 3η την Παραγουάη.

Η νίκη της Παραγουάης δίνεται στο 2.95**, ενώ της Αυστραλίας στο 3.90**, με το «Χ» να βρίσκεται σχετικά χαμηλά, στο 2.28**. Υψηλό είναι το Over 2.5 γκολ, στο 2.95**, την ώρα που το Under πάει στο 1.41**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Mohamed Toure προσφέρεται στο 5.35** και το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 4.05**. Επιπλέον, το να σκοράρει ο Julio Cesar Enciso εντοπίζεται στο 4.95**, ενώ το Over 8.5 συνολικά σουτ στην εστία τοποθετείται στο 3.75** από 3.50 στις Ενισχυμένες Αποδόσεις.

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