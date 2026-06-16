Vistabet: Γαλλία – Σενεγάλη με 0% Γκανιότα*!

Η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και οι «Τρικολόρ» δεν θέλουν να θυμούνται τον… εφιάλτη του 2002.

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Να φτάσει μέχρι την κούπα

Η αυλαία του 8ου ομίλου ανοίγει με μία αναμέτρηση που κουβαλά έντονο συμβολισμό και αρκετές ιστορικές αναφορές. Η Γαλλία ξεκινά την πορεία της στο Μουντιάλ απέναντι στη Σενεγάλη, 24 χρόνια μετά τη βραδιά που οι «Λέοντες της Τεράνγκα» είχαν προκαλέσει παγκόσμιο σοκ νικώντας τους τότε πρωταθλητές κόσμου με 1-0 στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002. Για τη Γαλλία, η διοργάνωση αυτή σηματοδοτεί πιθανότατα το τελευταίο μεγάλο τουρνουά του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των «Τρικολόρ». Ο άνθρωπος που οδήγησε την εθνική ομάδα στην κορυφή του κόσμου το 2018 και στον τελικό του 2022 επιδιώκει να ολοκληρώσει μια ιστορική διαδρομή με ακόμη μία μεγάλη διάκριση. Οι φιναλίστ των δύο τελευταίων Μουντιάλ διαθέτουν ίσως το πληρέστερο ρόστερ της διοργάνωσης, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να προέρχονται από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν. Οι αριθμοί ενισχύουν τις φιλοδοξίες των Γάλλων. Πρόκειται για τη 17η συμμετοχή τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο και την όγδοη διαδοχική, ενώ έχουν βρεθεί σε τέσσερις τελικούς στις τελευταίες επτά διοργανώσεις. Παράλληλα, από το 2014 και μετά έχουν σημειώσει περισσότερα γκολ από κάθε άλλη εθνική ομάδα σε Μουντιάλ, με τον Μπαπέ να συνεχίζει την καταδίωξη ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ήδη φτάσει τα 12 τέρματα στη διοργάνωση. Στο 3.60 προσφέρεται το γεγονός να βρει δίχτυα πρώτος ο σταρ της Ρεάλ.

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Η χρυσή γενιά της Σενεγάλης απειλεί…

Απέναντί τους βρίσκεται μια Σενεγάλη που έχει αποδείξει ότι γνωρίζει τον τρόπο να κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους. Οι Αφρικανοί συμμετέχουν για τέταρτη φορά σε Μουντιάλ και για τρίτη συνεχόμενη, επίδοση που επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία τους στο υψηλότερο επίπεδο. Η χρυσή γενιά του Σαντιό Μανέ εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγάλη δύναμη της ομάδας, με τον αρχηγό και πρώτο σκόρερ στην ιστορία της χώρας να ηγείται ξανά της προσπάθειας. Η Σενεγάλη εξακολουθεί να ζει στον απόηχο της κατάκτησης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, παρότι στα χαρτιά έχει χάσει τον τίτλο από το Μαρόκο και διατηρεί ανοιχτή δικαστική διαμάχη στο CAS. Με τον Παπ Τιάου να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του ως προπονητής σε Παγκόσμιο Κύπελλο, οι «Λέοντες της Τεράνγκα» φιλοδοξούν να κάνουν την έκπληξη. Στο 2.55 η διπλή ευκαιρία Ισοπαλία ή Νίκη Σενεγάλης.

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