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Ξεκαθαρίζει ο 11ος όμιλος με το Αγγλία – Γκάνα και super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Ξεκαθαρίζει ο 11ος όμιλος με το Αγγλία - Γκάνα και super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Η φάση των ομίλων μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της και κάθε βαθμός αποκτά τεράστια σημασία! Η Αγγλία, μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, θέλει να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί, όμως απέναντί της βρίσκεται μία από τις πιο επικίνδυνες αφρικανικές ομάδες της διοργάνωσης.

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Τα «Τρία Λιοντάρια» διαθέτουν μία από τις πιο ποιοτικές γενιές των τελευταίων ετών και γνωρίζουν πως μία νίκη μπορεί να τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην κορυφή του ομίλου, μετά την εμφατική νίκη με 4-2 επί της Κροατίας.

Από την άλλη πλευρά, η αρχή για την Γκάνα ήταν ιδανική, αφού ξεκίνησε με νίκη 1-0 επί του Παναμά. Η αφρικανική ομάδα έχει αποδείξει πολλές φορές στο θεσμό του Παγκόσμιου πως μπορεί να κοντράρει ακόμη και τα μεγαλύτερα φαβορί, με τη δύναμη, την ταχύτητα και τον ενθουσιασμό της να αποτελούν πάντα σημαντικά όπλα!

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Θα επιβεβαιώσει η Αγγλία τον τίτλο του φαβορί ή θα δούμε μία ακόμη αφρικανική έκπληξη που θα αλλάξει τις ισορροπίες του ομίλου; Μπες στο Mission και διεκδίκησε έπαθλο* ανταμοιβής σε μία αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια της διοργάνωσης!

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