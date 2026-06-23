Ο Κριστιάνο παίρνει μπρος και σκοράρει… στην Interwetten!

Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας, όχι μόνο με την συναρπαστική μάχη του τίτλου, αλλά και για αυτή που θα οδηγήσει στον τίτλο του πρώτου σκόρερ, αφού Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ και Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ έχουν πάρει φόρα και δεν λένε να σταματήσουν με τίποτα!

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ο οποίος με τα δύο γκολ του κόντρα στην Αυστρία έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην διοργάνωση, λίγες ώρες πριν από τα (αυριανά) 39α γενέθλιά του, έφτασε τα πέντε και οδηγεί την κούρσα, με τον Γάλλο και τον Νορβηγό να τον ακολουθούν με τέσσερα έκαστος.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, στην Interwetten, Μέσι και Εμπαπέ μοιράζονται την πρώτη θέση των φαβορί για το «Χρυσό Παπούτσι» του πρώτου σκόρερ με απόδοση 2.80 έκαστος, με τον Χάαλαντ να μοιράζεται την δεύτερη θέση με τον Άγγλο Χάρι Κέιν (7.00).

Πολύ μακριά, με απόδοση 50.00, συναντάμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ήταν… άφαντος στην «γκέλα» της Πορτογαλίας στην πρεμιέρα (1-1 με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) και θέλει να ρεφάρει κόντρα στο Ουζμπεκιστάν (Τρίτη 23/06, 20:00).

Η Interwetten πιστεύει στον «CR7» με απόδοση 6.24*, η οποία προκύπτει από παρολί με τρεις επιλογές: Να σκοράρει ο Κριστιάνο, να βρει ξανά δίχτυα ο Κέιν στο Αγγλία – Γκάνα (23/06, 23:00) και να κάνει «ριπίτ» ο Λουίς Ντίας στο Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Τετάρτη 24/06, 05:00).

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