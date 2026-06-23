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New era για τον “Greak Freak” στο Miami!

New era για τον “Greak Freak” στο Miami!
SPORTS-BKN-COTE-COLUMN-FILEPIC-MI Miami Heat guard Kasparas JakuÄionis 25, guard Jaime Jaquez Jr. 11 and center/forward Bam Adebayo 13 defend against Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo 34 during the fourth quarter of their NBA basketball game at the Kaseya Center in Miami on Thursday, March 12, 2026. Al Diaz/Miami Herald/TNS EDITORIAL USE ONLY Copyright: xx 175102057W ALxDIAZx krtphotoslive963706

Η «βόμβα» του καλοκαιριού «έσκασε» νωρίς στο NBA καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Milwaukee Bucks και μετακομίζει στo Miami για λογαριασμό των Heat!

Εδώ και αρκετό καιρό είχε ξεκινήσει η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Greek Freak, ο οποίος μεγαλούργησε με τα «Ελάφια» και κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2021.

Μαζί με τον Γιάννη οι Heat απέκτησαν και τον Μπόμπι Πόρτις ενώ έστειλαν στους Bucks, τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, μαζί με τρεις επιλογές πρώτου γύρου, 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου.

Οι κινήσεις για τους Heat δεν σταματάνε βέβαια εδώ καθώς τα ρεπορτάζ τους θέλουν να κινούνται για την επιστροφή του Lebron James, σε άλλη μία κίνηση που θα «τάραζε» τα νερά του NBA.

Όπως και να έχει το trade του Γιάννη έχει αλλάξει ήδη τα δεδομένα στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν. Οι Miami Heat βρίσκονται πλέον ανάμεσα στα φαβορί.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί σε άλλη ομάδα εκτός από τους Bucks στο NBA και το κοινό των Heat ανυπομονεί να τον δει να φοράει τη φανέλα της ομάδας.

Ο ίδιος έψαχνε μία αλλαγή και ένα περιβάλλον όπου μπορεί να διεκδικήσει και πάλι τίτλους. Τώρα θα συνθέσει ένα τρομερό δίδυμο ψηλών με τον Μπαμ Αντεμπάγιο και η νέα χρονιά στο πρωτάθλημα αναμένεται εντυπωσιακή. Το να κατακτήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το MVP της κανονικής περιόδου για τη σεζόν 2026/27 είναι σε απόδοση ‘’heat’’ στη Novibet.

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