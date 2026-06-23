H Πορτογαλία θέλει απεγνωσμένα νίκη, οι Άγγλοι να κυκλώσουν την πρόκριση, με 1UP* στην Κολομβία και μοναδικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο μπαίνει στην τελική ευθεία της φάσης των ομίλων και οι ισορροπίες αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν.

Η Πορτογαλία, η Αγγλία, η Κροατία και η Κολομβία επιστρέφουν στη δράση με στόχο να κάνουν αποφασιστικό βήμα προς τα νοκ άουτ, ενώ η ΛΔ Κονγκό, το Ουζμπεκιστάν, η Γκάνα και ο Παναμάς ψάχνουν τα δικά τους όνειρα μέσα στη διοργάνωση.

Με τις Super αποδόσεις* και το αγαπημένο 1UP* της Superbet, η δράση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν: Οι Ίβηρες θέλουν το πρώτο τους τρίποντο με Κριστιάνο μπροστάρη

Μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στη ΛΔ Κονγκό, η Πορτογαλία καλείται να επιστρέψει στις νίκες.

Οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπρούνο Φερνάντες, Ραφαέλ Λεάο και Βιτίνια παραμένουν τα μεγάλα όπλα της ομάδας, απέναντι σε ένα Ουζμπεκιστάν που συνεχίζει να ζει το όνειρο της πρώτης συμμετοχής του σε Παγκόσμιο και έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

Αγγλία – Γκάνα: Οι Άγγλοι ψάχνουν το 2 στα 2

Η Αγγλία εντυπωσίασε στην πρεμιέρα απέναντι στην Κροατία και τώρα θέλει να κλειδώσει την πρόκριση.

Ο Χάρι Κέιν, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Φιλ Φόντεν συνεχίζουν να οδηγούν ένα από τα πιο ποιοτικά σύνολα της διοργάνωσης.

Η Γκάνα, ωστόσο, απέδειξε απέναντι στον Παναμά ότι διαθέτει ποιότητα και χαρακτήρα και θα προσπαθήσει να κάνει τη ζημιά.

Παναμάς – Κροατία: Μάχη χωρίς περιθώρια

Η Κροατία δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε το Παγκόσμιο και αναζητά αντίδραση απέναντι στον Παναμά. Οι Κροάτες διαθέτουν εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις και γνωρίζουν πως μία νέα απώλεια βαθμών μπορεί να περιπλέξει σημαντικά την κατάσταση στον όμιλο.

Ο Παναμάς από την άλλη ψάχνει το αποτέλεσμα που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του.

🔥 1UP* στην Κολομβία απέναντι στη ΛΔ Κονγκό!

Η Κολομβία ήταν από τις ομάδες που ξεχώρισαν στην πρώτη αγωνιστική και τώρα θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο Λουίς Ντίας συνεχίζει να αποτελεί το πρόσωπο της ομάδας, ενώ η Κολομβία διαθέτει ένα από τα πιο ισορροπημένα σύνολα της διοργάνωσης.

Η ΛΔ Κονγκό απέδειξε απέναντι στην Πορτογαλία ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο και αναμένεται να βάλει δύσκολα στους Νοτιοαμερικανούς.

Και επειδή κάθε ημέρα του Παγκοσμίου θέλει το δικό της highlight, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Κολομβίας.

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Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

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