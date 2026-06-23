Ελβετία – Καναδάς: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (24/06)

Οι ομάδες που προηγούνται στη βαθμολογία στον 2ο όμιλο έρχονται αντιμέτωπες. Ο Καναδάς αντιμετωπίζει την Ελβετία, σε μια δυνατή «μάχη» στο κουπόνι.

Αμφότερες έχουν συγκεντρώσει από τέσσερις βαθμούς, οπότε ουσιαστικά έχουν εξασφαλισμένη θέση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026, καθώς ακόμα κι αν κάποια από τις δύο ηττηθεί δύσκολα δεν θα είναι μέσα στις καλύτερες τρίτες. Πάμε να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 81.00 101.00

Ελβετία – Καναδάς αποδόσεις

Η Ελβετία ρέφαρε με τον καλύτερο τρόπο την γκέλα με το Κατάρ. Εμφανίζοντας ουσία στο παιχνίδι της, συνέτριψε 4-1 τη Βοσνία.

Ο Καναδάς ισοπέδωσε 6-0 (!) το Κατάρ εκμεταλλευόμενος ιδανικά το αριθμητικό πλεονέκτημα. Έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 33’ και στο 53’ η αντίπαλός του έμεινε με 9 ποδοσφαιριστές.

Ισορροπημένο είναι το σκηνικό στο σετ αποδόσεων από την bet365. Εξάλλου, αν το ματς λήξει ισόπαλο θα περάσουν σίγουρα «χέρι – χέρι» στους «32».

Παρότι οι δύο ομάδες βρίσκουν λύσεις στο σκοράρισμα, συναντάμε σε υψηλή απόδοση το Over 2,5 στα προγνωστικά.

Ελβετία – Καναδάς ειδικά στοιχήματα

Περιμένουμε ένα σχετικά αμφίρροπο αγώνα. Από την μια έχουμε τον οικοδεσπότη Καναδά που παίζει με περίσσια ενέργεια και από την άλλη μια Ελβετία που βρίσκει ουσία. Ξεχωρίσαμε ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε δέλεαρ τιμές, όπως κι ένα bet builder με βάση το παραπάνω σκεπτικό.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ X+G/G 4.00 ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ: 1-1 6.00 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2+ΚΑΡΤΕΣ 3.40 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΚΟΛ: ΠΡΩΤΟ 3.10 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 5.00

Ελβετία – Καναδάς ειδικά παικτών

Η επιθετικός Ντέιβιντ του Καναδά βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, την προηγούμενη αγωνιστική σημείωσε χατ-τρικ, οπότε θα κυνηγήσουμε να σκοράρει πρώτος στο ματς.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 3.75 ΕΜΠΟΛΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.70 ΛΑΡΙΝ ΓΚΟΛ ή ΑΣΙΣΤ 2.65

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