ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Ελβετία – Καναδάς: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (24/06)

Ελβετία – Καναδάς: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (24/06)

Οι ομάδες που προηγούνται στη βαθμολογία στον 2ο όμιλο έρχονται αντιμέτωπες. Ο Καναδάς αντιμετωπίζει την Ελβετία, σε μια δυνατή «μάχη» στο κουπόνι.

Αμφότερες έχουν συγκεντρώσει από τέσσερις βαθμούς, οπότε ουσιαστικά έχουν εξασφαλισμένη θέση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026, καθώς ακόμα κι αν κάποια από τις δύο ηττηθεί δύσκολα δεν θα είναι μέσα στις καλύτερες τρίτες. Πάμε να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
81.00bet365
101.00bet365

Ελβετία – Καναδάς αποδόσεις 

Η Ελβετία ρέφαρε με τον καλύτερο τρόπο την γκέλα με το Κατάρ. Εμφανίζοντας ουσία στο παιχνίδι της, συνέτριψε 4-1 τη Βοσνία.

Ο Καναδάς ισοπέδωσε 6-0 (!) το Κατάρ εκμεταλλευόμενος ιδανικά το αριθμητικό πλεονέκτημα. Έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 33’ και στο 53’ η αντίπαλός του έμεινε με 9 ποδοσφαιριστές.

Ισορροπημένο είναι το σκηνικό στο σετ αποδόσεων από την bet365. Εξάλλου, αν το ματς λήξει ισόπαλο θα περάσουν σίγουρα «χέρι – χέρι» στους «32».

ΕΛΒΕΤΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ

Παρότι οι δύο ομάδες βρίσκουν λύσεις στο σκοράρισμα, συναντάμε σε υψηλή απόδοση το Over 2,5 στα προγνωστικά.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Ελβετία – Καναδάς ειδικά στοιχήματα 

Περιμένουμε ένα σχετικά αμφίρροπο αγώνα. Από την μια έχουμε τον οικοδεσπότη Καναδά που παίζει με περίσσια ενέργεια και από την άλλη μια Ελβετία που βρίσκει ουσία. Ξεχωρίσαμε ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε δέλεαρ τιμές, όπως κι ένα bet builder με βάση το παραπάνω σκεπτικό.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
X+G/G
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ: 1-1
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2+ΚΑΡΤΕΣ
ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΚΟΛ: ΠΡΩΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
5.00bet365

Ελβετία – Καναδάς ειδικά παικτών

Η επιθετικός Ντέιβιντ του Καναδά βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, την προηγούμενη αγωνιστική σημείωσε χατ-τρικ, οπότε θα κυνηγήσουμε να σκοράρει πρώτος στο ματς.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
3.75bet365
ΕΜΠΟΛΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΛΑΡΙΝ ΓΚΟΛ ή ΑΣΙΣΤ

Δες επίσης:

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3