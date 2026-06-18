Vistabet: Ελβετία – Βοσνία χωρίς Γκανιότα*!

Μονόδρομος η νίκη για Ελβετία και Βοσνία μετά τις ισοπαλίες τους στην πρεμιέρα του Μουντιάλ κόντρα σε Κατάρ και Καναδά αντίστοιχα.

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Χωρίς περιθώρια

Η Ελβετία μπήκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ισοπαλία 1-1 απέναντι στο Κατάρ, σε ένα παιχνίδι όπου ήταν ξεκάθαρα ανώτερη, αλλά όχι κυνική. Οι Ελβετοί δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 26 τελικές προσπάθειες, έναντι μόλις έξι του αντιπάλου τους. Παρά την κυριαρχία τους, δέχθηκαν την ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Πλέον, στρέφουν το βλέμμα στην αναμέτρηση με την Βοσνία και η νίκη είναι μονόδρομος. Στα θετικά, το γεγονός πως οι Ελβετοί έχουν χάσει μόνο δύο από τους τελευταίους 17 αγώνες τους σε φάση ομίλων μεγάλων διοργανώσεων. Ο Μπριλ Εμπολό αποτελεί σημαντική επιθετική δύναμη, έχοντας σημειώσει έξι γκολ σε EURO και Μουντιάλ. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.15 να έχει 4+σουτ στην αναμέτρηση.

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Θετικό ξεκίνημα

Η Βοσνία είχε απαιτητική πρεμιέρα απέναντι στον Καναδά, αλλά απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία με 1-1. Προηγήθηκε με τον Λούκιτς και διατήρησε τον έλεγχο για μεγάλο μέρος του αγώνα, όμως οι Καναδοί ισοφάρισαν στο 78’. Παρ’ όλα αυτά, ο βαθμός θεωρήθηκε θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη διοργανώτρια χώρα. Η Βοσνία παραμένει αήττητη στα τελευταία εννέα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ οι έξι πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της ολοκληρώθηκαν ισόπαλες. Παρά το χαμηλό ποσοστό επιτυχημένων πασών στην πρεμιέρα, η ομάδα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο Μπάσιτς ξεχώρισε δημιουργικά απέναντι στον Καναδά, ενώ η αμυντική σταθερότητα και η συνοχή αποτελούν βασικά στοιχεία της πορείας της στο Μουντιάλ 2026. Στο 2.37 η διπλή ευκαιρία για ισοπαλία ή νίκη της Βοσνίας.

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