Vistabet: Αγγλία – Κροατία με 0% Γκανιότα*!

Ντέρμπι με το… καλησπέρα για Αγγλία και Κροατία, με τον νικητή να παίρνει το προβάδισμα για την πρωτιά στον όμιλο.

Vistabet: Ενισχυμένα Build A Bet*στο Αγγλία – Κροατία!

Η σφραγίδα του Τούχελ και η αμυντική τελειότητα

Η Αγγλία μπαίνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με υψηλές προσδοκίες και την αυτοπεποίθηση που της προσφέρει μια εντυπωσιακή προκριματική πορεία. Ο Τόμας Τούχελ έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δώσει ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα στα «τρία λιοντάρια», με το μεγαλύτερο παράσημο να είναι η αμυντική τους σταθερότητα. Οι Άγγλοι ολοκλήρωσαν τα προκριματικά με οκτώ νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, πετυχαίνοντας 22 γκολ και χωρίς να δεχθούν ούτε ένα, επίδοση μοναδική μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών ομάδων. Η Αγγλία συμμετέχει για 17η φορά σε τελική φάση Μουντιάλ και για όγδοη διαδοχική διοργάνωση, ενώ παραμένει μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Παρότι μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966 έχει φτάσει μόλις δύο φορές στα ημιτελικά, διαθέτει ποιότητα και βάθος στο ρόστερ της. Με ηγέτη τον Χάρι Κέιν, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, η Αγγλία φιλοδοξεί να ξεκινήσει με το δεξί απέναντι σε έναν γνώριμο και ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.60 να σκοράρει πρώτος ο φορ της Μπάγερν.

Vistabet: Αγγλία – Κροατία με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Η εμπειρία, ο Μόντριτς και η νοοτροπία νικητή

Οι Κροάτες επιστρέφουν σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με κορμό γεμάτο εμπειρία και πρωταγωνιστές ποδοσφαιριστές όπως ο Μόντριτς και ο Πέρισιτς. Παρά τη μεγάλη ηλικία αρκετών βασικών στελεχών, η ομάδα του Ντάλιτς εξακολουθεί να στηρίζεται στην ομοιογένεια, τη συνοχή και την αγωνιστική της προσωπικότητα. Η Κροατία έχει καταφέρει να φτάσει στα ημιτελικά των δύο τελευταίων Μουντιάλ, επίδοση που μοιράζεται μόνο με τη Γαλλία, ενώ παραμένει αήττητη στη φάση των ομίλων στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις. Η πρεμιέρα αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά σε Μουντιάλ μετά τον ημιτελικό του 2018, όταν η Κροατία είχε επικρατήσει 2-1 στην παράταση, σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ποδοσφαιρικής ιστορίας της. Στο 2.10 να έχουμε ισοπαλία ή νίκη της Κροατίας.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΓΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ