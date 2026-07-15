Vistabet: Αγγλία – Αργεντινή με 0% Γκανιότα*!

Αγγλία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε έναν μεγάλο ημιτελικό με πλούσια παράδοση και μεγάλες προσωπικότητες.

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Με μπροστάρη τον Μέσι

Η Αργεντινή συνεχίζει την πορεία της προς την κορυφή, αν και κάθε βήμα της στη νοκ άουτ φάση συνοδεύεται από μεγάλη ένταση. Μετά το 3-2 στην παράταση απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι και την εντυπωσιακή ανατροπή κόντρα στην Αίγυπτο, όπου επέστρεψε από το 0-2 με αντεπίθεση που ξεκίνησε στο 79ο λεπτό, ξεπέρασε και το εμπόδιο της Ελβετίας, επικρατώντας με 3-1 στην παράταση. Η εμφάνισή της, πάντως, δεν ήταν η πιο πειστική, καθώς δημιούργησε αισθητά λιγότερες ευκαιρίες σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της. Η «Αλμπισελέστε» παραμένει αήττητη στα 18 τελευταία παιχνίδια της σε Μουντιάλ και Κόπα Αμέρικα, με απολογισμό 15 νίκες και τρεις ισοπαλίες. Παράλληλα, αυτή είναι η έβδομη παρουσία της στα ημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας φτάσει στον τελικό σε κάθε προηγούμενη συμμετοχή της στην τετράδα. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.25 να σκοράρει πρώτος στην αναμέτρηση ο Λιονέλ Μέσι.

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Σούπερ δίδυμο Κέιν – Μπέλινγκχαμ

Η Αγγλία επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που τη συνόδευαν πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και βρίσκεται ξανά στα ημιτελικά. Ωστόσο, χρειάστηκε να παλέψει μέχρι την παράταση για να λυγίσει τη Νορβηγία με 2-1. Αυτή είναι η τέταρτη συμμετοχή των «Τριών Λιονταριών» σε ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης από το 2018 και μετά, όσες είχαν συνολικά σε ολόκληρη την προηγούμενη ιστορία τους. Ο Τούχελ έχει την ευκαιρία να γίνει μόλις ο τέταρτος προπονητής που οδηγεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εθνική ομάδα διαφορετικής χώρας από τη δική του. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Κέιν και Μπέλινγκχαμ έχουν σημειώσει από έξι γκολ στη διοργάνωση, δημιουργώντας ένα μοναδικό ιστορικό επίτευγμα, καθώς για πρώτη φορά μία εθνική ομάδα διαθέτει δύο παίκτες με τουλάχιστον έξι τέρματα στο ίδιο Μουντιάλ. Απέναντι στην Αργεντινή, η Αγγλία έχει απολογισμό 6 νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και 2 ήττες σε 14 αναμετρήσεις. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.20 να σκοράρει ο Μπέλινγκχαμ.

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