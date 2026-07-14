Αγγλία – Αργεντινή: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (15/07)

Και τώρα οι δυο τους! Αγγλία και Αργεντινή έρχονται αντιμέτωπες για μια θέση στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρόκειται για μια δυνατή «μάχη» στο κουπόνι, με έντονη αντιπαλότητα.

Πέρα από την έχθρα ανάμεσα στις δύο χώρες σε πολιτικό επίπεδο, που εντάθηκε με τον πόλεμο των Φόκλαντ, στο ποδοσφαιρικό σκέλος οι μεταξύ τους αναμετρήσεις συνήθως μας χαρίζουν έντονες συγκινήσεις. Από το «χέρι του Θεού» μέχρι την κόκκινη του Μπέκαμ. Καλά όλα αυτά, αλλά πάμε να τσεκάρουμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 4.30 5.00

Αγγλία – Αργεντινή αποδόσεις

Η Αγγλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στη Νορβηγία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, την οποία χρειάστηκε παράταση για να την αποκλείσει με σκορ 2-1 μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια. Βέβαια, το ματς σήκωσε μπόλικη συζήτηση λόγω διαιτησίας, με τους Βίκινγκς να έχουν τεράστια παράπονα.

Στην παράταση «χτύπησε» και η Αργεντινή. Με κομβικό τον επιθετικό Άλβαρες, επικράτησε 3-1 της Ελβετίας και συνεχίζει να υπερασπίζεται το στέμμα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, με τον Λιονέλ Μέσι να «φλερτάρει» με τον βραβείο του πρώτου σκόρερ στη διοργάνωση.

Είναι ένα ζευγάρι αμφίρροπο, με τις ισορροπίες να είναι λεπτές, γεγονός που αποτυπώνεται με το πιο πειστικό τρόπο στο σετ αποδόσεων από τη winmasters.

Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει αξία στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, εκεί όπου βρίσκουμε σε υψηλή τιμή το Over 2,5.

Αγγλία – Αργεντινή ειδικά στοιχήματα

Πρόκειται για ένα μεγάλο ντέρμπι, με το πάθος και την ένταση να περνάει σε πρώτο πλάνο. Θεωρητικά περιμένουμε υψηλό line στις κάρτες, δεν αποκλείουμε ακόμα και κόκκινη, ενώ αμφότερες βρίσκουν λύσεις στο σκοράρισμα. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό ξεχωρίσαμε ορισμένα ειδικά στοιχήματα και ένα άκρως δελεαστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ: 1-1 11.60 OVER 4 ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 3.50 Χ2+G/G+OVER 6,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.30 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.88 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ 20.00

Αγγλία – Αργεντινή ειδικά παικτών

Στην Αγγλία το περισσότερο κουπί έχουν τραβήξει οι Κέιν και Μπέλιγχαμ, οι οποίοι έχουν σημειώσει τα 12 από τα 13 γκολ των «τριών λιονταριών» στο Μουντιάλ. Μια κατηγορία μόνος του ο Μέσι, μόνο έκπληξη δεν θα είναι αν σκοράρει.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 4.65 ΜΠΕΛΙΓΧΑΜ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 4.10 ΡΟΜΕΡΟ ΝΑ ΑΠΟΒΛΗΘΕΙ 35.00

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