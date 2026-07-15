Αγγλία – Αργεντινή με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Αγγλία αντιμετωπίζει στην Ατλάντα την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ, σε ένα ζευγάρι με μεγάλη αντιπαλότητα από τις μονομαχίες τους στο παρελθόν. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ έχει να επιδείξει 6 νίκες, 6 ισοπαλίες και 2 ήττες στα 14 παιχνίδια της με την Αργεντινή (21-15 γκολ).

Η Αγγλία ήταν το φαβορί στον προημιτελικό με τη Νορβηγία και επιβεβαίωσε αυτόν τον τίτλο, παρά το ότι χρειάστηκε την παράταση. Μάλιστα, βρέθηκε πίσω στο σκορ και όχι μόνο δεν πανικοβλήθηκε, αλλά κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει τη νίκη και την πρόκριση.

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Οι αναμετρήσεις με την Αργεντινή έχουν τις δικές της ιδιαιτερότητες. Το 1986 η Αγγλία έχασε στον προημιτελικό με 2-1 με τα δύο ιστορικά γκολ του Μαραντόνα. Το 1998 αποκλείστηκε στη φάση των «16» στα πέναλτι. Ωστόσο, τη μοναδική φορά που τα «τρία λιοντάρια» πήραν το τρόπαιο, το 1966, είχαν αποκλείσει την «Αλμπισελέστε» στα προημιτελικά, στο μοναδικό μεταξύ τους ματς ως τώρα που έγινε μήνα Ιούλιο.

Για 3ο διαδοχικό ματς η Αργεντινή αγχώθηκε. Στη φάση των «32» χρειάστηκε την παράταση για να ξεπεράσει το εμπόδιο που της έβαλε το Πράσινο Ακρωτήρι. Στους «16» έκανε μία μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο, την οποία νίκησε με 3-2, αν και έχανε με 2-0 ως το 78’. Στον προημιτελικό με την Ελβετία πάλι το 90λεπτο δεν της ήταν αρκετό και η νίκη της με 3-1 ήρθε χάρη σε δύο γκολ στην παράταση. Η ομάδα του Σκαλόνι ξεχειλίζει από ταλέντο και ποιότητα και δεν τα παρατάει ποτέ. Μάχεται με όλες της τις δυνάμεις ακόμα και όταν τα παιχνίδια δεν πάνε όπως τα θέλει.

Η νίκη της Αγγλίας τοποθετείται στο 2.68**, ενώ αυτή της Αργεντινής παρέχεται στο 3.10** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2.5 το βρίσκουμε στο 2.35**, ενώ το Under 2.5 προσφέρεται στο 1.62**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις φυσικά και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στον αγώνα που διεξάγεται στο «Atlanta Stadium», το να κρατήσει ανέπαφη την εστία της η Αργεντινή πάει στο 3.25** από 3.05, το Over 10.5 κόρνερ το βλέπουμε στο 4.05** από 3.80, ενώ το Over 9.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 4.00** από 3.72.

Ακόμη, το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Lionel Messi ανέρχεται στο 4.05** από 3.80, το ακριβές σκορ 1-1 δίνεται στο 6.20** από 5.80, ενώ το Over 0.5 ασίστ από τον Declan Rice φτάνει στο 6.40** από 6.00. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το να σκοράρει ο Harry Kane εκτοξεύεται στο 3.05** από 2.45 στην πλατφόρμα της Betsson.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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