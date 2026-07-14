Αγγλία – Αργεντινή διαιτητής: Δεν διστάζει να… τιμωρεί ο Έλφαθ

Το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 αναζητεί κάτοχο. Αγγλία και Αργεντινή αναμετρώνται στην Ατλάντα, σε ένα ντέρμπι που υπόσχεται συγκινήσεις.

Άλλωστε, πρόκειται για μια διαχρονική κόντρα με έντονη αντιπαλότητα στο κουπόνι. Συνήθως σε τέτοια παιχνίδια κομβικό ρόλο παίζει ο εκάστοτε διαιτητής, που στην προκειμένη περίπτωση ορίστηκε ο Ίσμαελ Έλφαθ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως ο συγκεκριμένος ήταν ο 4ος ρέφερι στον τελικό του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αργεντινή – Γαλλία.

Στατιστικά Ίσμαελ Έλφαθ

Στατιστικά Ίσμαελ Έλφαθ με συλλόγους

O Ίσμαελ Έλφαθ έχει γεννηθεί στο Μαρόκο, μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 18 ετών και το 2006 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Τέξας με πτυχίο Μηχανολόγου μηχανικού.

Έκανε ντεμπούτο ως διαιτητής το 2012 στο MLS. Ένα από τα σημαντικότερα ματς που έχει σφυρίξει έως τώρα στην καριέρα του ήταν ο περσινός τελικός του Διηπειρωτικού, Παρί Σεν Ζερμέν – Φλαμένγκο, που κρίθηκε στα πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια).

Μελετώντας τα φετινά του στατιστικά στις εγχώριες διοργανώσεις παρατηρούμε πως δεν διστάζει να μοιράζει κάρτες. Σε 15 αγώνες την τρέχουσα σεζόν έδειξε 61 κίτρινες και 3 κόκκινες. Αναλυτικά τα στατιστικά του με συλλόγους:

Στατιστικά Έλφαθ σε ματς συλλόγων 2025-26 Αγώνες 15 Μ.Ο κίτρινων καρτών/αγώνα 4.1 Κόκκινες κάρτες 3 Πέναλτι 5

Στατιστικά Έλφαθ στο Μουντιάλ 2026

Ο 44χρονος διαιτητής έχει ήδη σφυρίξει τρεις αναμετρήσεις του Μουντιάλ 2026. Πρόκειται για τα παιχνίδια Ιαπωνία – Ολλανδία, Ουρουγουάη – Ισπανία και το Βραζιλία – Νορβηγία, το τελευταίο ήταν για τη φάση των «16».

Μάλιστα, στο Ουρουγουάη – Ισπανία απέβαλε τον Κανόμπιο με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα. Ας ρίξουμε μια ματιά στα στατιστικά του στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο:

Στατιστικά Έλφαθ στο Μουντιάλ 2026 Αγώνες 3 Κίτρινες Κάρτες 8 Κόκκινες κάρτες 1 Πέναλτι 0

Αγγλία – Αργεντινή ειδικά στοιχήματα διαιτητή

Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα. Περιμένουμε ένα ματς με μπόλικη ένταση. Άλλωστε, πέρα από τη σκοπιμότητα, υπάρχει έντονη αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες και τα μεταξύ τους τις περισσότερες φορές κρίνονται στα… σημεία.

Ο Έλφαθ συνήθως βρίσκει τον τρόπο να κρατάει ισορροπίες, όμως φαντάζει πιθανό το παιχνίδι να ξεφύγει κάποια στιγμή και τα νεύρα να περάσουν σε πρώτο πλάνο. Συνεπώς, πιστεύουμε πως δεν θα φοβηθεί να δώσει περισσότερες κάρτες.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 2.50 ΠΑΡΕΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 3.05 ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2+ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΟΜΑΔΕΣ 2.35 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 4.20 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.35

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