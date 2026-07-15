bwin: Αγγλία – Αργεντινή ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Αγγλία – Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ, σε μία ντερμπάρα, που μετρά 64 χρόνια! Ποια θα είναι η αντίπαλος της Ισπανίας;

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Αγριεμένα… λιοντάρια

Η Αγγλία δείχνει να «αντέχει» και παρά την όποια δυσκολία έχει αντιμετωπίσει βρίσκει λύσεις. Αποκλεισμός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στους «32» με ανατροπή, του Μεξικού στους «16» με δέκα παίκτες και της Νορβηγίας στην παράταση στα προημιτελικά! Τα «τρία λιοντάρια» έχουν ως απόλυτους πρωταγωνιστές τους ηγέτες τους, Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγκχαμ. Από έξι γκολ ο καθένας, τέσσερα ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης στα δύο τελευταία ματς. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που δύο ποδοσφαιριστές της ίδιας ομάδας φτάνουν τα 6+ γκολ στην ίδια διοργάνωση. Η Αγγλία έχει προκριθεί σε τέσσερις ημιτελικούς μεγάλων διοργανώσεων (Μουντιάλ και Euro) από το 2018 μέχρι σήμερα. Αριθμός που αντιστοιχεί σε όσους είχε συνολικά σε όλη την προηγούμενη ιστορία της! Στην bwin βρίσκουμε Ενισχυμένο Build A Bet* στο 10.00, νίκη Αγγλίας, over 2,5 γκολ συνολικά στο ματς και να σκοράρει ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ.

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Όλα για το back-to-back

Ο στόχος της Αργεντινής είναι ένας και ξεκάθαρος. Η κατάκτηση του τίτλου της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας back-to-back, με τον Λιονέλ Μέσι να είναι φυσικά ο μπροστάρης. Ο “Pulga”, μετά την ασίστ με την Ελβετία αποτελεί μόλις τον δεύτερο παίκτης (από το 1966 και μετά) που καταγράφει 10+ συμμετοχές σε γκολ σε δύο διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα (2022 και 2026)! Πρώτος ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δέκα ασίστ του Μέσι σε Μουντιάλ έχουν δοθεί σε ισάριθμους συμπαίκτες. Η Αργεντινή έχει σημειώσει 17 γκολ στο φετινό Μουντιάλ κι έτσι είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας! Χρειάζεται ακόμη ένα για να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ της των 18 γκολ, που είχε πετύχει στο Μουντιάλ του 1930, όταν έφτασε μέχρι τον τελικό. Να σκοράρει πρώτος στην αναμέτρηση τιμάται στην bwin στο 5.25 και σε Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin.

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