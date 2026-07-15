Ραντεβού με την ιστορία Αγγλία και Αργεντινή με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ένα μεγάλο παιχνίδι, ένας ημιτελικός με ιστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Αργεντινή πoυ θα κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν άλλη μία φορά ραντεβού με την ιστορία τους καθώς μετά το 1966 δεν έχουν καταφέρει ποτέ ξανά να διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο και να το… γυρίσουν σπίτι.

Το 1990 και το 2018 έφτασαν και πάλι στα ημιτελικά αλλά ηττήθηκαν και τώρα ελπίζουν σε μία διαφορετική εξέλιξη.

Ο Χάρι Κέιν και ο Τζουτ Μπέλιγχαμ έχουν αφήσει ήδη το στίγμα τους στη διοργάνωση και έσπασαν ένα μοναδικό ρεκόρ. Είναι οι μόνοι δύο παίκτες σε μία ομάδα σε Μουντιάλ που έχουν σκοράρει έκαστος πάνω από πέντε γκολ.

Ειδικά ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης από τους «16» και έπειτα έχει πάρει από το χέρι την ομάδα του και την οδηγεί με μαεστρία στην κορυφή. Πέτυχε δύο τέρματα απέναντι σε Μεξικό και Νορβηγία και είναι ο κύριος λόγος που η Αγγλία βρίσκεται εδώ.

Το ματς με τη Νορβηγία έκρυβε αρκετές δυσκολίες και το σύνολο του Τούχελ βρέθηκε κατάματα με τον αποκλεισμό αλλά ο Μπέλιγχαμ ήταν αυτός που ξεπέρασε όλα τα εμπόδια.

Αγγλία – Αργεντινή 1: 2.89 X: 3.00 2: 3.10

Η αναμέτρηση με την Αργεντινή έχει τη δική της ιστορία. Το «χέρι του Θεού» στο Μουντιάλ του 1986, η κόκκινη του Μπέκαμ το 1998 και το εύστοχο πέναλτι του ίδιου τέσσερα χρόνια μετά έχουν σημαδέψει τις συναντήσεις των δύο ομάδων.

Η «αλμπισελέστε» δυσκολεύτηκε αρκετά στα προημιτελικά με αντίπαλο την Ελβετία αλλά μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, βρήκε δύο γκολ στην παράταση και πήρε την πρόκριση.

Το σύνολο του Λιονέλ Σκαλόνι δεν είχε έως τώρα κάποιο εύκολο ματς στα νοκ άουτ, με τα δύο να πηγαίνουν στην παράταση ενώ σε αυτό με την Αίγυπτο βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 έως το 79’.

Με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται όμως σε τρομερή κατάσταση, η Αργεντινή θέλει να βρεθεί και πάλι στον τελικό και ιδανικά να κάνει το back to back.

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