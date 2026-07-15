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Η Novibet πλήρωσε τα 2 σουτ του Χάαλαντ στην εστία!

Η Novibet πλήρωσε τα 2 σουτ του Χάαλαντ στην εστία!
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Στο Νορβηγία – Αγγλία, πέρα από το τελικό αποτέλεσμα και τις αμφισβητούμενες φάσεις που αφορούσαν τη διαιτησία, υπήρξε και μία που έφερε αντιδράσεις από τους παίκτες του στοιχήματος.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μπορεί να μην έπιασε την απόδοση που θα ήθελε κόντρα στην Αγγλία, είχε όμως δύο σουτ στον στόχο, δικαιώνοντας όσους τον εμπιστεύτηκαν στη συγκεκριμένη στοιχηματική επιλογή!

Δύο είπαμε; Ναι δύο αν πρόκειται για τη Novibet! Στο 53’ του αγώνα ο Χάαλαντ πήρε την κεφαλιά από τη σέντρα του Ρίερσον, με τον Πίκφορντ να διώχνει σε κόρνερ. Η μπάλα φάνηκε βέβαια να κατευθύνεται εκτός εστίας αλλά ο Άγγλος τερματοφύλακας έκανε την επέμβαση.

Η OPTA κατέγραψε το σουτ ως εκτός εστίας, όμως η φάση είναι αμφισβητούμενη. Γι’ αυτό τον λόγο η Novibet είναι εδώ για σένα και πληρώνει όσους είχαν επιλέξει την επιλογή Over 1.5 προσπάθειες στην εστία Έρλινγκ Χάαλαντ.

Γιατί στη Novibet όλα είναι δυνατά και κάνουμε και τα έξω… μέσα!

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