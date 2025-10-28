ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: 0% Γκανιότα* & Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Μονακό! (29/10)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό του Σπανούλη στο κατάμεστο ΣΕΦ και στόχος του είναι η 5η νίκη στη φετινή EuroLeague.

Vistabet: Κάθε καλάθι της EuroLeague σε Live Streaming*!

Με περισσότερες λύσεις…

Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Μόναχο, αφού επικράτησε της Μπάγερν 96-71. Στο 4-2 ανέβηκαν οι Πειραιώτες (1-1 εντός και 3-1 εκτός έδρας), πριν από τους τέσσερις σερί εντός έδρας αγώνες με Μονακό, Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν και Ζαλγκίρις Κάουνας. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εντυπωσιακός, ο Τόμας Γουόκαπ κι ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψαν δυναμικά, ενώ ο Μπαρτζώκας έμεινε ευχαριστημένος από τη συνολική εικόνα της ομάδας του σε άμυνα κι επίθεση. Χωρίς λάθος έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός, που είχε 9/14 δίποντα. Οι Πειραιώτες έκλεισαν το ματς με 69% στο δίποντο, 46% στο τρίποντο και 25 ασίστ για δέκα λάθη. «Η Μονακό είναι από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες ομάδες της διοργάνωσης. Από τις πιο ισχυρές ομάδες, με μεγάλη εμπειρία, με παίκτες σαν τον Μίροτιτς, τον Νέντοβιτς, τον Τζέιμς, που έχουν μεγάλη εμπειρία από τη διοργάνωση και φυσικά ταλαντούχα ομάδα με αθλητικότητα» τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τη Μονακό. Ο ΜακΚίσικ επέστρεψε και μοναδική απουσία για τους Πειραιώτες αυτή του Εβανς. Δυσκολεύεται αρκετά με τους Μονεγάσκους ο Ολυμπιακός στον Πειραιά, έχοντας τέσσερις νίκες, αλλά και τρεις ήττες. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.00 να πετύχει ο Φουρνιέ 3 ή περισσότερα τρίποντα.

Vistabet: Ολυμπιακός – Μονακό με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Προβληματίζει με την αστάθεια…

Με πολλά σκαμπανεβάσματα η Μονακό (3-3) τη φετινή σεζόν, αφού μετά τη νίκη επί της Βαλένθια, ηττήθηκε στη Βουλγαρία από την Χάποελ με 85-77. Κόντρα στους Ισραηλινούς η ομάδα του Σπανούλη με εξαιρετικό 3ο δεκάλεπτο κατάφερε να πάρει προβάδισμα, ωστόσο στην τελευταία περίοδο δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ της σκορ και υπέστη την τρίτη της ήττα. Ο Τζέιμς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, προσπάθησαν Οκόμπο, Τάις, χωρίς όμως να κάνουν τη διαφορά. Τα λάθη και τα προβλήματα στη ρακέτα έκαναν τη διαφορά στην αναμέτρηση.

