bwin: Βραζιλία – Ιαπωνία με 0% Γκανιότα*!

Βραζιλία και Ιαπωνία στο πρώτο «μεγάλο» ματς του Μουντιάλ. Αισθητά βελτιωμένη η «σελεσάο». Επικίνδυνοι αντίπαλοι οι «μπλε σαμουράι».

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Ο Αντσελότι το βρήκε, η Βραζιλία;

Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάστηκε η Βραζιλία, μετά την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το 1-1 κόντρα στο Μαρόκο. Δύο άνετες νίκες για τον Κάρλο Αντσελότι και τους παίκτες τους, που επικράτησαν 3-0 της Αϊτής και με το ίδιο σκορ της Σκωτίας. Πλέον στη φάση των «32», η Βραζιλία καλείται να πάρει νίκη ψυχολογίας, μιας και τίθεται αρχικά αντιμέτωπη κόντρα στον… εαυτό της. Συγκεκριμένα η «σελεσάο» έχει γνωρίσει τον αποκλεισμό στα τέσσερα από τα έξι τελευταία νοκ άουτ παιχνίδια της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Επίδοση που ισοδυναμεί σε περισσότερες φορές απ’ ό,τι στα προηγούμενα 17 συνολικά (τρεις αποκλεισμοί)! Η τελευταία φορά που αποκλείστηκε στον πρώτο νοκ άουτ γύρο ήταν το 1990, όταν ηττήθηκε με 1-0 από την Αργεντινή στη φάση των «16». Εξαιρετικός ο Ματέους Κούνια, ο οποίος έχει σκοράρει τρεις φορές, με μόλις τέσσερις τελικές στη διοργάνωση. Στην bwin η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ματέους Κούνια, τιμάται σε απόδοση 2.90.

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Ικανή για όλα

Μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλλου αποτελεί η Ιαπωνία, που δείχνει ικανή με τον ρόλο του αουτσάιντερ στο ζευγάρι ν’ αποκλείσει την Βραζιλία! Ομάδα με καλά τρεξίματα κι έμπειρους παίκτες, το σύνολο του Χάιμε Μοριγιάσου. Πήρε την 2η θέση στον όμιλο της, πίσω από την Ολλανδία, με μία νίκη και δύο ισοπαλίες (+4 συντελεστής τερμάτων). Οι Ιάπωνες έχουν αντιμετωπίσει συνολικά 14 φορές τους Βραζιλιάνους, για οποιαδήποτε διοργάνωση, μετρώντας δύο ισοπαλίες, 11 ήττες και μόλις μία νίκη. Όμως αυτή ήρθε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι τους, τον περασμένο Οκτώβριο, σε φιλική αναμέτρηση στο Tokyo Stadium (3-2). Η αποψινή αναμέτρηση αποτελεί την 5η, για την Ιαπωνία σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι «μπλε σαμουράι», γνώρισαν τον αποκλεισμό και στις τέσσερις προηγούμενες συμμετοχές τους. Οι τρεις από τους τέσσερις αντιπάλους τους κατέκτησαν τελικά την τρίτη θέση στη διοργάνωση εκείνη (Τουρκία το 2002, Βέλγιο το 2018 και Κροατία το 2022). Σε απόδοση 3.25 βρίσκουμε στην bwin, την πρόκριση της Ιαπωνίας.

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