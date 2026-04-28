Βαλένθια – Παναθηναϊκός με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson

Η Βαλένθια υποδέχεται στην «Arena Roig» τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μεταξύ τους ματς για την προημιτελική φάση των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Η Βαλένθια μετράει 8 νίκες και 6 ήττες απέναντι στο «τριφύλλι».

Η Βαλένθια ήταν η μεγάλη έκπληξη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Πήρε τη δεύτερη θέση με ρεκόρ 25-13. Έκλεισε τη regular season με τέσσερις σερί νίκες, ενώ θα μπει στη σειρά έχοντας ψυχολογία, μιας και νίκησε τον Παναθηναϊκό και στις δύο αναμετρήσεις τους μέσα στη σεζόν. Ο Σάββατο έχασε, πάντως, με 96-82 εντός έδρας από τη Ρεάλ Μαδρίτης για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός, από τη μεριά του, πήρε το 7ο εισιτήριο καθώς νίκησε με 87-79 τη Μονακό εντός έδρας σε αγώνα για το play-in τουρνουά. Προηγουμένως, στην κανονική περίοδο, ήταν 7ος με 22-16. Μετράει τρεις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και πάει στο ματς με αυτοπεποίθηση. Το Σάββατο επιβλήθηκε με 97-76 της Μυκόνου για την τελευταία αγωνιστική της Basket League.

Πρώτο ματς για τα play-off και αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας». Και εδώ η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες θα προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετράει 7 νίκες και 10 ήττες με αντίπαλο τη Μονακό, τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας με ρεκόρ 26-12. Έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στη διάρκεια της σεζόν και οι προσθήκες που έκανε του έδωσαν μεγάλο βάθος και πολλές εναλλακτικές. Το Σάββατο επικράτησε με 94-84 εκτός έδρας της ΑΕΚ για την τελευταία αγωνιστική της Basket League και τερμάτισε στην 1η θέση, έχοντας πετύχει το απόλυτο: 24 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η Μονακό, πάλι, πήρε το 8ο εισιτήριο για τα προημιτελικά της Ευρωλίγκας μέσω του play-in. Στο πρώτο ματς έχασε με 87-79 από τον Παναθηναϊκό και έπειτα αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα, της οποίας επιβλήθηκε με 79-70. Το Σάββατο νίκησε με 87-83 τη Λε Μαν στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας και κατέκτησε το τρόπαιο για 2η φορά στην ιστορία της (η πρώτη ήταν το 2023).

