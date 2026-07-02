Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (04/07)

Έκανε… πλάκα στους ομίλους η Αργεντινή. Και μην ξεχνάμε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στο Μουντιάλ 2026. Ήδη, άλλωστε, χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν αποχαιρετήσει. Και κάπως έτσι, πονηρεμένα, δηλαδή, οφείλει η Αλμπισελέστε να αντιμετωπίσει το επόμενο παιχνίδι της.

Απέναντί της θα βρει το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο έγραψε τη δική του ιστορία με αυτή την πρόκριση, αποδεικνύοντας πως ουδείς έχει το δικαίωμα να το υποτιμά. Σε ένα νοκ-άουτ παιχνίδι Παγκόσμιου Κυπέλλου τα πάντα είναι ανοιχτά, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται με τα προγνωστικά στοιχήματος!

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι αποδόσεις

Βέβαια, το ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν σε ένα νοκ-άουτ παιχνίδι αυτής της διοργανώσης δεν μπορεί να αναιρέσει και την τεράστια διαφορά ποιότητας και τεχνογνωσίας που έχουν οι δύο ομάδες. Και αυτή αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 1.19 6.80 16.50

Έχει κάνει… όργια ο γκολκίπερ Βοζίνια για το Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά «όργια» έχει κάνει και ο Μέσι και δεν θα μας έκανε εντύπωση ένα παιχνίδι με αρκετά γκολ. Ας δούμε τις σχετικές αποδόσεις.

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι ειδικά στοιχήματα

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε και τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα. Προφανώς και αναφερόμαστε στα ειδικά και συνδυαστικά, τα οποία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε τέτοια παιχνίδι, όπου υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.

Κανείς, λοιπόν, μπορεί να χτίσει πάνω στην απόδοση της Αργεντινής με διάφορα… εξτραδάκια. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως αποθαρρύνουμε όποιον θέλει να κυνηγήσει την απόλυτη έκπληξη με το Πράσινο Ακρωτήρι. Πολλές οι επιλογές, παρακάτω μπορείτε να δείτε αυτές που ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ+OVER 2,5+ΜΑΚ ΑΛΙΣΤΕΡ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 3.60 OVER 2,5+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 7.44 1/1+OVER 3,5+ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ OVER 17,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ 5.10 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 2.00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 22.00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι ειδικά παικτών

Θα συνεχίσει ο Μέσι να γράφει στατιστικά σαν… 25άρης ή θα τον σταματήσει ο Βοζίνια; Θα βρει πάλι δίχτυα ο Λαουτάρο; Πολλές οι ερωτήσεις όσον αφορά στους πρωταγωνιστές του ματς και επίσης πολλά και τα ειδικά παικτών, που πάντα έχουν ξεχωριστή… χάρη.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΣΙ 3+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΛΑΟΥΤΑΡΟ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΕΝΤΣΟ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 9.35 BOZINIA 6+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 4.70 ΡΟΜΕΡΟ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 4.80

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