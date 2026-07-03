Παγκόσμιο: Τώρα αρχίζει το καλό με super έπαθλο* ανταμοιβής!

Η δράση στα νοκ-αουτ του Παγκοσμίου, συνεχίζεται με τρία παιχνίδια που προσφέρουν κομβικές αναμετρήσεις πρόκρισης αλλά και μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον! 6 ομάδες, 3 εισιτήρια για τους “16”.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο*, στη φάση των “32” στη Stoiximan!

Ενδιαφέρον σύγκρουση Αυστραλία – Αίγυπτος. Θα καταφέρει ο Σαλάχ και η παρέα του μετά την ιστορική πρόκριση σε νοκ-αουτ φάση να ξεπεράσει το εμπόδιο των Αυστραλών και του physical παιχνιδιού τους;

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι. Η «Αλμπισελέστε» έχοντας μαζί με τη Γαλλία τον τίτλο του καθαρού φαβορί, θέλει να “καθαρίσει” το ματς από νωρίς, την ώρα που το Πράσινο Ακρωτήρι, θα προσπαθήσει για το “θαύμα” στην ήδη τρομερή πορεία του, που διέψευσε όλα τα προγνωστικά! Τέλος, η Κολομβία συναντά την Γκάνα, σε μια αναμέτρηση όπου η επιθετική δεξιότητα των Κολομβιανών, δοκιμάζεται απέναντι στην ταχύτητα και την αθλητικότητα των

«Μαύρων Αστεριών» που ψάχνουν τη δική τους υπέρβαση!

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα*

Στη Stoiximan, ζείς τα μεγάλα παιχνίδια της νοκ-αουτ φάσης μαζί με όλες τις εκπλήξεις και ανατροπές που συνοδεύονται, ακόμη πιο δυνατά λαμβάνοντας συμμετοχή στο Mission και διεκδικώντας έπαθλο* ανταμοιβής!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο*, στη φάση των “32” στη Stoiximan!

Μπαίνεις δυνατά στη δράση με δώρα* που σου δίνουν επιπλέον ευκαιρίες σε Στοίχημα και Live Casino. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείτε άμεσα.

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