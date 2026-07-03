Ο Μέσι συνεχίζει να χτίζει τον μύθο του και τα έπαθλα φτάνουν έως 1.000.000€*!

Η φάση των «32» ολοκληρώνεται και το Παγκόσμιο ετοιμάζεται να περάσει στους «16», εκεί όπου οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου θα συνεχίσουν τη μάχη για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τρόπαιο.

Πριν όμως από την επόμενη φάση, τρεις ακόμη σπουδαίες αναμετρήσεις υπόσχονται ένταση, συγκινήσεις και πρωταγωνιστές που μπορούν να αλλάξουν την ιστορία ενός αγώνα με μία μόνο στιγμή.

Η Αργεντινή, η Κολομβία και η Αυστραλία διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο για τους «16», σε μία ημέρα που ξεχωρίζει για έναν λόγο: τον Λιονέλ Μέσι.

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι: Ο Μέσι στο προσκήνιο

Όταν αρχίζουν τα νοκ άουτ, όλοι περιμένουν από τους μεγάλους παίκτες να βγουν μπροστά.

Και λίγοι το έχουν κάνει περισσότερες φορές από τον Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της Αργεντινής συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Παγκόσμιο, οδηγώντας την παγκόσμια πρωταθλήτρια στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Απέναντι βρίσκεται το μαχητικό Πράσινο Ακρωτήρι, μία από τις πιο όμορφες ιστορίες της φετινής διοργάνωσης, που θέλει να συνεχίσει να ονειρεύεται απέναντι σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Μέσι. Γιατί όταν η μπάλα «καίει», εκείνος συνηθίζει να μιλάει πρώτος.

Κολομβία – Γκάνα: Ποιος θα συνεχίσει το ταξίδι;

Η Κολομβία ήταν από τις ομάδες που ξεχώρισαν στη φάση των ομίλων και τώρα καλείται να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στη μαχητική Γκάνα.

Ο Λουίς Ντίας παραμένει το μεγάλο επιθετικό όπλο των Νοτιοαμερικανών, ενώ η Γκάνα έχει αποδείξει πως διαθέτει την ταχύτητα και τη δύναμη να δυσκολέψει οποιονδήποτε αντίπαλο.

Ένα παιχνίδι που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Αυστραλία – Αίγυπτος: Μία πρόκριση, δύο μεγάλα όνειρα

Το τελευταίο εισιτήριο της ημέρας περνά από την αναμέτρηση ανάμεσα στην Αυστραλία και την Αίγυπτο.

Οι Αυστραλοί θέλουν να συνεχίσουν την εντυπωσιακή πορεία τους στη διοργάνωση, όμως απέναντί τους βρίσκεται μία Αίγυπτος με ποιότητα, εμπειρία και έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανά πάσα στιγμή.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επιστρέφει στο προσκήνιο, σε μία αναμέτρηση όπου το παραμικρό λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Οι τελευταίες θέσεις στους «16» κρίνονται σήμερα. Και όταν παίζει ο Μέσι, κανείς δεν θέλει να χάσει ούτε λεπτό.

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