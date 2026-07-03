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Άνετη η Πρωταθλήτρια Κόσμου με σούπερ αποδόσεις στη winmasters!

Άνετη η Πρωταθλήτρια Κόσμου με σούπερ αποδόσεις στη winmasters!

Θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της η Αργεντινή και ξέρει καλά πως για να τα καταφέρει… απαγορεύεται να υποτιμήσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Ακόμη και το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο θα βρει μπροστά της στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Κάθε παιχνίδι είναι συναρπαστικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το ίδιο ισχύει και για τις αποδόσεις της winmasters!

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Ζει το όνειρό της η αφρικανική χώρα, αλλά κόντρα στην παρέα του Μέσι τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα. Κι αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις. Στο 1.14 βρίσκουμε τη νίκη της Αργεντινής, με την ισοπαλία στο 8.25 και διπλό στο 19.50.

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Εύλογα, το line των γκολ έχει τοποθετηθεί ψηλά, στο 3, από την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία, αφού αναμένουμε μια ανοιχτή αναμέτρηση με αρκετά γκολ. Στο 2.06 το Over, στο 1.76 το Under.

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Φυσικά, στη winmasters βρίσκουμε και πληθώρα ειδικών και συνδυαστικών στοιχημάτων που σίγουρα αξίζει να «τσεκάρει» κανείς.

Για παράδειγμα, στο 7.04 συναντάμε το combo για Over 2,5 γκολ, Over 9,5 κόρνερ και Over 2,5 κάρτες και στο 3.30 τον άσο της Αργεντινής από ημίχρονο με Over 3,5 τέρματα και σκόρερ τον Λιονέλ Μέσι.

Έχει ενδιαφέρον και το 2.25 για τις 5+ αποκρούσεις του Βοζίνια.

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