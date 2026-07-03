Άνετη η Πρωταθλήτρια Κόσμου με σούπερ αποδόσεις στη winmasters!

Θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της η Αργεντινή και ξέρει καλά πως για να τα καταφέρει… απαγορεύεται να υποτιμήσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Ακόμη και το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο θα βρει μπροστά της στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

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Ζει το όνειρό της η αφρικανική χώρα, αλλά κόντρα στην παρέα του Μέσι τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα. Κι αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις. Στο 1.14 βρίσκουμε τη νίκη της Αργεντινής, με την ισοπαλία στο 8.25 και διπλό στο 19.50.

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Εύλογα, το line των γκολ έχει τοποθετηθεί ψηλά, στο 3, από την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία, αφού αναμένουμε μια ανοιχτή αναμέτρηση με αρκετά γκολ. Στο 2.06 το Over, στο 1.76 το Under.

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Για παράδειγμα, στο 7.04 συναντάμε το combo για Over 2,5 γκολ, Over 9,5 κόρνερ και Over 2,5 κάρτες και στο 3.30 τον άσο της Αργεντινής από ημίχρονο με Over 3,5 τέρματα και σκόρερ τον Λιονέλ Μέσι.

Έχει ενδιαφέρον και το 2.25 για τις 5+ αποκρούσεις του Βοζίνια.

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