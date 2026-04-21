Το Play In του Παναθηναϊκού με ειδικά στοιχήματα!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στο «T-Center» (21:00) για τα Play In της Euroleague και το εισιτήριο για τα Playoffs.

Τα ψέματα τελείωσαν μαζί με την κανονική περίοδο και από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι «τελικοί», με τον Παναθηναϊκό να καλείται να βαδίσει από τον δύσκολο δρόμο για να φτάσει ως το τέλος του δρόμου: Στο Final-4 που φιλοξενείται στην έδρα του.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πλήρωσε την κακή πορεία και τα αρνητικά αποτελέσματα στον «μαραθώνιο», καθώς με ρεκόρ 22-16 μετά την εύκολη νίκη επί της Εφές στην τελευταία στροφή (97-62), τερμάτισε στην 7η θέση, εκτός της εξάδας που πήρε απευθείας το εισιτήριο για τα Playoffs και πρέπει να περάσει με επιτυχία την περιπέτεια των Play In για να συνεχίσει στα Playoffs.

Η αναμέτρηση με την 8η της κατάταξης Μονακό είναι «τελικός» για τους «πράσινους» που καλούνται να εκμεταλλευτούν την έδρα και την υπεροπλία τους σε βάθος ρόστερ για να επικρατήσουν και να κλείσουν ραντεβού με τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας ώστε να διεκδικήσουν την πρόκριση στο Final-4.

Σε περίπτωση ήττας από τους Μονεγάσκους, ο Παναθηναϊκός θα έχει άλλη μία έσχατη ευκαιρία για να μην αποχαιρετήσει πρόωρα και με πλήρη αποτυχία την ευρωπαϊκή του πορεία, ξανά στο «T-Center», απέναντι στο νικητή του ζευγαριού των θέσεων 9-10, ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα.

Σε αυτή την περίπτωση, το «τριφύλλι» αν πάρει μέσω… δεύτερης ευκαιρίας το εισιτήριο για τα Playoffs θα αντιμετωπίσει σε σειρά με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή τη φορά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων απέναντι στην λειψή λόγω των πρωτόγνωρων οικονομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει εδώ και μήνες η ομάδα του Πριγκιπάτου.

Η Μονακό που σάρωσε την τελευταία αγωνιστική τη Χάποελ (105-85) εδώ και καιρό παλεύει με ρόστερ 8-9 παικτών και με τον Βασίλη Σπανούλη να αποχωρεί από τον πάγκο, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να δείξει χαρακτήρα και μπασκετικό εγωισμό, κερδίζοντας μια θέση στην postseason, όντας δεδομένα επικίνδυνη, ειδικά σε νοκ άουτ παιχνίδι.

