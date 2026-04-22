Τελικός FIBA Europe Cup ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στο «PAOK Sports Arena» την Μπιλμπάο στον πρώτο εκ των δύο τελικών που θα παίξουν οι δύο ομάδες για το FIBA Europe Cup. Η ομάδα που θα σημειώσει τους περισσότερους πόντους στα δύο παιχνίδια θα πάρει τον τίτλο. To δεύτερο ματς θα γίνει στην Ισπανία σε μια εβδομάδα. Πρόκειται για «επανάληψη» του ζευγαριού του περσινού τελικού. Την προηγούμενη σεζόν ήταν η Μπιλμπάο εκείνη που πανηγύρισε. Τώρα, ο ΠΑΟΚ θέλει «εκδίκηση».

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία μέχρι και τον τελικό. Έδειξε πως έχει ταλέντο, ποιότητα, εμπειρία και πληθώρα επιλογών για το επίπεδο της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Στα ημιτελικά απέκλεισε μια άλλη ισπανική ομάδα, τη Μούρθια. Νίκησε με 6 πόντους στο α’ ματς, έχασε με 4 στο β’ παιχνίδι, σε ένα τρελό τελευταίο δεκάλεπτο, στο οποίο άλλοτε ήταν μπροστά με σεβαστή διαφορά, άλλοτε έχανε με διαφορά που τον άφηνε εκτός συνέχειας. Πάει στον τελικό με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις νίκες επί του Άρη Betsson BC (88-77) και του Ηρακλή (76-72) για την GBL. Αν καταφέρει να πάρει τον τίτλο, θα είναι ο πρώτος του από το 1994.

Η Μπιλμπάο, τώρα, είναι η κάτοχος του τίτλου. Διαθέτει πολύ δυνατό ρόστερ για τα δεδομένα του FIBA Europe Cup. Ωστόσο, αυτήν τη σεζόν δεν ήταν τόσο καλή όσο την περασμένη και κατά διαστήματα εμφάνισε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Το στοίχημα για τους Βάσκους είναι να προκαλέσουν προβλήματα στους γηπεδούχους και να πάρουν τη νίκη για να μπορέσουν να πάνε στο δεύτερο ματς με αέρα νικητή. Βέβαια, αντιλαμβάνονται πως η αποστολή τους δεν είναι εύκολη. Στο πρωτάθλημα το Σάββατο έχασαν με 84-80 εντός έδρας από τη Μανρέσα.

Ο άσος του ΠΑΟΚ τοποθετείται στο 1.52** και το διπλό της Μπιλμπάο το συναντάμε στο 2.50** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα πόντων, το χάντικαπ ΠΑΟΚ -3.5 δίνεται στο 1.76**, ενώ το χάντικαπ Μπιλμπάο +3.5 πάει στο 1.95**. Παράλληλα, το Over 164.5 συνολικοί πόντοι δίνεται στο 1.90** και το αντίστοιχο Under το βλέπουμε στο 1.80**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις. Η Betsson, πάντα πρωτοπόρος και συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τα ματς των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά χρήσιμο Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ