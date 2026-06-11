The Match-Spoilers: Οι ομάδες-οχυρά που έρχονται για να «στραγγαλίσουν» τον ρυθμό!

Δεν παίζουν όλες οι ομάδες για το θέαμα, και αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία το αποδεικνύει περίτρανα στο χορτάρι. Τα «Σκληρά Καρύδια» είναι οι εθνικές ομάδες που βασίζονται τυφλά στην αμυντική τους προσήλωση, τη physical δύναμη, τα σκληρά μαρκαρίσματα και την απόλυτη σκοπιμότητα του αποτελέσματος. Προφανώς, δύσκολα θα τις δεις να φτάνουν μέχρι το τέλος της διαδρομής και να σηκώνουν το χρυσό τρόπαιο, αλλά είναι παραπάνω από ικανές να καταστρέψουν ολοκληρωτικά το παιχνίδι οποιουδήποτε ποιοτικού αντιπάλου, να οδηγήσουν τις αναμετρήσεις στην παράταση και να διεκδικήσουν τις προκρίσεις στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι.

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Μαρόκο (Η άμυνα-γρανίτης): Οι «Λέοντες του Άτλαντα» διατηρούν ανέπαφη την πετυχημένη, αμυντική συνταγή που τους έφτασε μέχρι την τετράδα του κόσμου. Κλείνουν υποδειγματικά τους χώρους γύρω από την περιοχή τους και απαιτούν από τον αντίπαλο τέλεια παιχνίδι για να τους διασπάσει.

Νότια Κορέα (Τα ασταμάτητα τρεξίματα): Ένα σύνολο γεμάτο παίκτες-«μηχανάκια» με απίστευτες φυσικές αντοχές. Πιέζουν ακατάπαυστα και οργανωμένα για ολόκληρο το 90λεπτο, οδηγώντας μεθοδικά τον αντίπαλο σε εύκολα λάθη και νευρικότητα.

Σκωτία & Τσεχία (Η physical σχολή): Η κλασική, σκληρή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δίνουν τεράστια έμφαση στις μονομαχίες σώμα με σώμα, διακρίνονται για τη δύναμη στον αέρα και αποτελούν μόνιμη πηγή κινδύνου σε κάθε κερδισμένο κόρνερ ή φάουλ.

Παραγουάη & Ισημερινός: Το νοτιοαμερικάνικο τσαγανό στα καλύτερά του. Χαρακτηρίζονται από τρομερή σκληράδα στα μαρκαρίσματα, αστείρευτο πάθος για την μπάλα και «φαρμακερές» αντεπιθέσεις που εκθέτουν τις αντίπαλες μεταβάσεις.

Ιράν & Αίγυπτος (Τακτικά οχυρά): Ομάδες που λατρεύουν με πάθος το 0-0. Αμύνονται με υποδειγματική διπλή ζώνη, αρνούνται να πάρουν το παραμικρό ρίσκο και καταφέρνουν σταθερά να εκνευρίζουν και να αποσυντονίζουν τα μεγάλα φαβορί.

Αλγερία, Τυνησία, Αυστραλία: Σύνολα γεμάτα αληθινούς πολεμιστές, που καταθέτουν και την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο. Δεν παρατάνε καμία χαμένη φάση, παλεύουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων και λυγίζουν τους ποιοτικότερους αντιπάλους με την αυταπάρνησή τους.

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