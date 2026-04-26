Τα ντέρμπι της αγωνιστικής με ενισχυμένες αποδόσεις!

Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Κυριακής ξεχωρίζουν σπουδαίες αναμετρήσεις σε πρωταθλήματα και Κύπελλο, που θα έχουν μεγάλη σημασία για τις ομάδες.

Στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, η Μίλαν υποδέχεται τη Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο» για μία από τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις στην ιστορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Οι «ροσονέρι» άφησαν πίσω τους τις δύο σερί ήττες από Νάπολι και Ουντινέζε και πήραν το διπλό στην έδρα της Βερόνα την προηγούμενη αγωνιστική. Έχουν προβληματίσει με την απόδοσή του το τελευταίο διάστημα και έμειναν ουσιαστικά εκτός «μάχης» του τίτλου. Βρίσκονται στο -8 από την Ίντερ και μοιάζει απίθανο να κάνουν την ανατροπή.

Από την άλλη η Γιουβέντους έχει «χτίσει» ένα πολύ καλό σερί καθώς μετράει επτά αγωνιστικές αήττητη (5-2-0).Εδραιώθηκε έτσι στην τέταρτη θέση, απέκτησε πέντε βαθμούς διαφορά από την Κόμο και σήμερα μπορεί να βρεθεί ακόμα και δεύτερη!

Μίλαν – Γιουβέντους 1: 3.00 X: 3.10 2: 2.55

Στην Αγγλία, η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι αυτή ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Λιντς στο Wembley για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι «μπλε» διανύουν μία δύσκολη περίοδο και μετά την ήττα από την Μπράιτον στην Premier League, αποφάσισαν την απομάκρυνση του Λίαμ Ροσενιόρ από τον πάγκο τους.

Ο Άγγλος κόουτς αποτελούσε μεγάλο πρότζεκτ αλλά δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν από αυτόν. Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν ανέλαβε τον ρόλο του υπηρεσιακού και ο μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου.

Η Λιντς σε μία κρίσιμη περίοδο δείχνει χαρακτήρα, μετράει επτά παιχνίδια αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις και απέκτησε διαφορά εννιά βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τσέλσι – Λιντς: 1: 2.09 X: 3.60 2: 3.40

Στη Super League, η μεγάλη μάχη για την παραμονή γίνεται στη Λάρισα. Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στη ζώνη του υποβιβασμού.

Η ομάδα της Λάρισας μάλιστα προχώρησε και σε αλλαγή προπονητή μετά το 1-1 με την Κηφισιά. Ο Σάββας Παντελίδης αποτελεί παρελθόν και ο Τζανλούκα Φέστα αναμένεται να τον αντικαταστήσει.

Ο Πανσερραϊκός μετά τις καλές του εμφανίσεις, προσγειώθηκε απότομα την προηγούμενη αγωνιστική καθώς γνώρισε την ήττα με 4-0 στις Σέρρες από τον Ατρόμητο και τώρα θα ψάξει αντίδραση στη Λάρισα.

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1: 1.88 X: 3.30 2: 4.25

