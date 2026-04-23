Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Στουτγκάρδη φιλοξενεί τη Φράιμπουργκ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του DFB Pokal. Από τη μία η γηπεδούχος που κατέκτησε πέρσι το Κύπελλο και από την άλλη η φιλοξενούμενη που συνεχίζει στα ημιτελικά του Europa League. Η «Φάου Εφ Μπε» μετράει 28 νίκες, 6 ισοπαλίες και 19 ήττες με αντίπαλο τη Φράιμπουργκ (91-70 γκολ).

Η Στουτγκάρδη κατέκτησε πέρυσι το DFB Pokal για 4η φορά στην ιστορία της, αλλά 1η στον 21ο αιώνα. Στο πρωτάθλημα κάνει μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει στην τετράδα του Champions League. Την Κυριακή προηγήθηκε εκτός έδρας της Μπάγερν, αλλά τελικώς ηττήθηκε με 4-2. Έτσι, συνεχίστηκε το σερί που θέλει να εναλλάσσονται τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματά της. Από τις 12 Μαρτίου και μετά έχει δώσει επτά παιχνίδια σε Ευρώπη και Γερμανία και μετράει τρεις νίκες και τέσσερις ήττες, με τη μία να διαδέχεται την άλλη. Η έλλειψη σταθερότητας είναι ίσως το πιο σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημά της.

Η Φράιμπουργκ δεν έχει κατακτήσει ποτέ το DFB Pokal. Έφτασε στον τελικό το 2022, αλλά ηττήθηκε στα πέναλτι από τη Λειψία. Φιλοδοξεί να τα καταφέρει φέτος, γλυκοκοιτάζοντας παράλληλα και το Europa League. Μετά τις δύο νίκες επί της Θέλτα πέρασε στους «4», όπου θα αντιμετωπίσει την Μπράγκα. Την Κυριακή επικράτησε 2-1 εκτός της Χάιντενχαϊμ για την Μπουντεσλίγκα και ανέβηκε 7η, θέση που ίσως δώσει και αυτή ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ήταν η 4η συνεχόμενη νίκη της και η 6η στα επτά τελευταία. Μετά τα μέσα Μαρτίου έχει χάσει μόνο από την Μπάγερν: 2-3 εντός έδρας, σε ένα ματς που προηγήθηκε 2-0, αλλά δέχτηκε δύο γκολ μετά το 90’.

