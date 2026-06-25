Sportingbet: Ισημερινός – Γερμανία με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Στις 23:00, η Γερμανία αντιμετωπίζει τον Ισημερινό στο πλαίσιο του 5ου ομίλου και τα ξημερώματα, Ιαπωνία και Σουηδία θα «μονομαχήσουν» για την πρόκριση στους «32» του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

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«Καίγεται» ο Ισημερινός

Ματς με μονόπλευρο ενδιαφέρον κατά κάποιο τρόπο αναμένεται απόψε ανάμεσα στον Ισημερινό και την Γερμάνια. Κι αυτό γιατί μπορεί η “Nationalmannschaft” να έχει κλειδώσει την συμμετοχή της στην επόμενη φάση, ωστόσο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τον Ισημερινό. Οι «τρικολόρ» με 1 βαθμό τις δύο πρώτες αγωνιστικές «καίγονται» μόνο για τη νίκη, καθώς σε περίπτωση που πανηγυρίσουν το «τρίποντο» θα βρεθούν στους «32» της διοργάνωσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα μείνουν εκτός. Από την άλλη, η Γερμανία μπορεί να έχει εξασφαλίσει την 1η θέση στον 5ο όμιλο και ο Νάγκελσμαν ν’ αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι δεν θα… χτυπήσει το ματς. Αυτή θα είναι η 2η φορά που οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με την Γερμανία να μετρά μία νίκη με σκορ 3-0. Στο 2.30, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει το ημίχρονο και το ματς η “Nationalmannschaft”.

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Βολεύει η ισοπαλία

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί στο Άρλινγκτον, όπου Ιαπωνία και Σουηδία κοντράρονται με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της 2ης θέσης στο 6ο όμιλο. Αμφότερες, έχουν σοβαρές ελπίδες να βρεθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης – καθώς εκτός από την Ολλανδία που όπως όλα δείχνουν θα κατακτήσει την 1η θέση, καθώς αγωνίζεται κόντρα στην Αϊτή – μπορούν να προχωρήσουν παρακάτω στη διοργάνωση και από την 3η θέση. Η ισοπαλία είναι ένα αποτέλεσμα που βολεύει και τις δύο ομάδες και σε αυτήν την περίπτωση η Ιαπωνία θα τερματίσει 2η και η Σουηδία με 4 βαθμούς θα πάρει την πρόκριση ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Στο 3.80 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσουν οι «Σαμουράι» και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

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