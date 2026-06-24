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Sportingbet: Ελβετία – Καναδάς με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Sportingbet: Ελβετία - Καναδάς με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Η 3η αγωνιστική του Παγκόσμιου Κυπέλλου είναι προ των πυλών. Στις 22:00, Ελβετία και Καναδάς κοντράρονται με φόντο την κορυφή του 1ου ομίλου και τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Σκωτία, θέλοντας να κλειδώσει την πρόκρισή της.

Sportingbet: Build A Bet* στο Ελβετία – Καναδάς!

Για την 1η θέση
Το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι της τελευταίας αγωνιστικής του 2ου ομίλου έρχεται απόψε αντιμέτωπο στο Βανκούβερ, εκεί όπου Ελβετία και Καναδάς θα «μονομαχήσουν» για την κορυφή του γκρουπ. Αμφότερες, μετρούν από 4 βαθμούς, ωστόσο, οι οικοδεσπότες έχουν το πάνω… χέρι σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, μετά το εντυπωσιακό 6-0 επί του Κατάρ της προηγούμενη αγωνιστική. Μοναδικό μελανό σημείο ο τραυματισμός του βασικού μέσου Κονέ, ο οποίος υπέστη κάταγμα περόνης και θα χάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Στην αντίπερα όχθη, η Ελβετία κουβαλά την εμπειρία των συνεχόμενων παρουσιών της σε Μουντιάλ και με αυτό το… όπλο θα παραταχτεί απόψε στο γήπεδο. Η νίκη κόντρα στην Βοσνία ήταν μία απάντηση από την ομάδα του Γιακίν, η οποία δεν έχει πιάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που θα βρεθούν οι δύο ομάδες αντίπαλες, με τον Καναδά να μετρά μία νίκη (3-1) στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης. Στο 4.20, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν Over 3,5 γκολ στο ματς.

Sportingbet: Σκωτία – Βραζιλία με με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Αμφότερες για τη νίκη
Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η αποψινή αναμέτρηση στο Μαϊάμι, όπου Σκωτία και Βραζιλία έρχονται αντιμέτωπες στο πλαίσιο του 3ου ομίλου. Κι οι δύο ομάδες θέλουν να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες για να βρεθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Βραζιλιάνοι με 4 βαθμούς βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου και με ισοπαλία θα πάρουν την πρόκριση, ωστόσο, σε περίπτωση νίκης του Μαρόκου επί της Αϊτής θα τερματίσουν στη 2η θέση και θα χρειαστεί να φύγουν για το Μεξικό για την νοκ – άουτ φάση. Στον αντίποδα, η Σκωτία ψάχνει μόνο τη νίκη για να συνεχίσει στη διοργάνωση. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα τερματίσει 3η με 4 βαθμούς και πολύ καλές πιθανότητες να είναι στις 8 καλύτερες τρίτες των ομίλων. Πέντε φορές έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δύο ομάδες, με τη Βραζιλία να παραμένει αήττητη (4-1-0). Πιο πρόσφατη, η φιλική συνάντηση το 2011 (2-0).

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