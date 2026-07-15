Sportingbet: Αγγλία – Αργεντινή με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Στις 22:00, Αγγλία και Αργεντινή έρχονται αντιμέτωπες στο Atlanta Stadium με μοναδικό στόχο το «εισιτήριο» πρόκρισης για τον μεγάλο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

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Κωδικός… πρόκρισης

Σπουδαία «μάχη» αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στην Ατλάντα, όπου Αγγλία και Αργεντινή κοντράρονται στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τα «τρία λιοντάρια» βλέπουν τη μεγάλη ευκαιρία για να «σπάσουν» την… κατάρα 60 ετών από την τελευταία τους κατάκτηση με την πρόκριση τους στο τελικό να προσφέρεται στο 1.78. Από την άλλη, η «αλμπισελέστε» θέλει να κάνει το back-to-back στη διοργάνωση και να τιμήσει τις τελευταίες στιγμές του Μέσι σε Μουντιάλ. Αυτό είναι το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον άνθρωπο των 31 συμμετοχών, των περισσότερων λεπτών συμμετοχής από κάθε άλλο παίκτη, με έξι Παγκόσμια Κύπελλα, περισσότερα ματς ως αρχηγός, των 21 γκολ και των 10 ασίστ. Στο 5.25 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να ανοίξει το σκορ απόψε ο Αργεντινός σταρ.

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Η «παράδοση»

Πολλά γεγονότα ποδοσφαιρικά και μη έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα ενόψει του αποψινού ημιτελικού. Κάτι ο πόλεμος των νήσων Φόκλαντς το 1982, κάτι το «χέρι του Θεού» το 1986, κάτι το επεισοδιακό παιχνίδι μεταξύ των δύο χωρών στο Μουντιάλ του 1998 και κάτι η… εκδίκηση του Μπέκαμ στο Μουντιάλ του 2002 είναι μερικές από τις τελευταίες μεγάλες στιγμές των δύο χωρών. Αυτή θα είναι η έκτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τρεις νίκες μετρούν τα «τρία λιοντάρια», ενώ δύο έχει πανηγυρίσει η «αμπισελέστε».

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