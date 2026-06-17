Sportingbet: 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Πορτογαλία – ΛΔ Κονγκό!

Στις 20:00, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Χιούστον και στις 23:00, Αγγλία – Κροατία κοντράρονται στο Άρλινγκτον των 105.000 θεατών!

Sportingbet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Πορτογαλία – ΛΔ Κονγκό!

Με… αύρα Κριστιάνο

Με μοναδικό στόχο το «τρίποντο» στην πρεμιέρα στο Μουντιάλ, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο NRG Stadium του Χιούστον. Όλα τα φώτα αναμένεται να πέσουν πάνω στον ηγέτη τον Πορτογάλων, Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς αυτή αναμένεται να είναι και η τελευταία μεγάλη διοργάνωση του με την φανέλα της χώρας του. Η κορυφαία στιγμή της Πορτογαλίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η 3η θέση του 1966 με τον θρυλικό Εουσέμπιο, αλλά και η παρουσία στα ημιτελικά το 2006. Παρότι διαθέτει διαχρονικά μεγάλες φουρνιές ταλέντου, δεν έχει καταφέρει ακόμη να φτάσει σε τελικό. Όσον αφορά τη Λ.Δ. του Κονγκό, η μοναδική συμμετοχή της χώρας σε Μουντιάλ ήταν το 1974, όταν συμμετείχε ως Ζαΐρ. Η επιστροφή στη διοργάνωση μετά από περισσότερα από 50 χρόνια έχει τεράστια συναισθηματική σημασία και οι Αφρικανοί με… όπλο την ταχύτητα τους θέλουν να κάνουν την έκπληξη. Στο 3.20, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 3+ σουτ εντός εστίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Sportingbet: Αγγλία – Κροατία με PriceBoosts!

Ντέρμπι με το… καλημέρα

Σπουδαία αναμέτρηση αναμένεται απόψε στο Ντάλας όπου Αγγλία και Κροατία έρχονται αντιμέτωπες στην πρεμιέρα του 12ου ομίλου. Αμφότερες, θέλουν να ξεκινήσει με το… δεξί στη διοργάνωση και όπως όλα δείχνουν αυτή η αναμέτρηση μπορεί να κρίνει και την πρωτιά στον όμιλο. Στα «τρία λιοντάρια» υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για κάτι καλό στη διοργάνωση. Η ομάδα του Τούχελ διαθέτει μία εξαιρετικά φουρνιά παικτών, αλλά θα χρειαστεί την κρίσιμη στιγμή να παρουσιαστεί ώριμη, έτοιμη και αποφασισμένη να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Για ακόμα ένα τουρνουά θα στηριχτεί στην επιθετική δεινότητα του Κέιν, με την Ενισχυμένη Απόδοση του να ανοίξει το σκορ στο ματς να προσφέρεται στο 4.60. Στην αντίπερα όχθη, αυτό το Μουντιάλ μοιάζει το «Last Dance» για πολλούς αστέρες της Κροατίας. Μόντριτς, Πέρισιτς και Κράμαριτς θέλουν στο τελευταίο τους μεγάλο τουρνουά να βοηθήσουν την Hrvatska να προχωρήσει από τους ομίλους και να έχει μία αξιοπρόσεκτη παρουσία στο Μουντιάλ. Στο 5.50 προσφέρεται η Κροατία να πάρει το «διπλό».

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ