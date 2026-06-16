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Sportingbet: 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γαλλία – Σενεγάλη!

Sportingbet: 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γαλλία - Σενεγάλη!

Στη «μάχη» του Παγκόσμιου Κυπέλλου ρίχνεται απόψε η Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει την Σενεγάλη στις 22:00. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα Ιράκ και Νορβηγία κοντράρονται στο Φόξμπορο.

Sportingbet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Γαλλία – Σενεγάλη!

Στόχος, η κούπα!
Τέσσερα χρόνια μετά την ήττα στον τελικό του 2022 στο Κατάρ από την Αργεντινή, η Γαλλία κάνει ποδαρικό απόψε στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση. Οι «πετεινοί» του Ντεσάν, ο οποίος θα αποχωρήσει μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, θέλουν ένα θριαμβευτικό φινάλε και φυσικά θα στηριχτούν στην εξαιρετική ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ τους, προεξάρχοντος του Μπαπέ. Ο Γάλλος σταρ, προέρχεται από εξαιρετική σεζόν σε προσωπικό επίπεδο, βγήκε πρώτος σκόρερ στη LaLiga για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια και να βρει δίχτυα απόψε προσφέρεται στο 1.88. Από την άλλη, η Σενεγάλη, νικήτρια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα επιδιώξει το καλύτερο δυνατό για μία θέση που οδηγεί στην επόμενη φάση.

Sportingbet: Ιράκ – Νορβηγία με PriceBoosts!
Με… όπλο Χάαλαντ!
Να εκμεταλλευτεί την παρουσία του Χάαλαντ και να ξεκινήσει με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ως στόχο απόψε η Νορβηγία κόντρα στο Ιρακ. Οι Σκανδιναβοί επιστρέφουν σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1998 και είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν όσο πιο μακριά γίνεται. Με… όπλο στην επίθεση τον Χάαλαντ και… μαέστρο στο κέντρο τον Όντεγκααρντ εισέρχονται στην κορυφαία διοργάνωση έχοντας την καλύτερη επίθεση στα προκριματικά με 37 γκολ. Στο 2.75 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να ανοίξει το σκορ ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι και στο 2.95 να δώσει τουλάχιστον μία ασίστ ο μέσος της Άρσεναλ.

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