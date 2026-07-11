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Σκανδιναβικές «μάχες» με ενισχυμένες αποδόσεις!

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Μπορεί η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο να μην συμπεριλαμβάνει παιχνίδια στο πρόγραμμα της όμως τα πρωταθλήματα στη Σουηδία και στη Νορβηγία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Μπόντο/Γκλιμτ είναι η ομάδα με τις μεγαλύτερες απουσίες λόγω του Μουντιάλ. Οι βασικοί Μπεργκ και Χάουγκε αλλά και ο Μπγιόρκαν βρίσκονται στις ΗΠΑ με την αποστολή της εθνικής, και η ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες τους στο παιχνίδι με την KFUM Όσλο. 

Το πρωτάθλημα ξεκινάει και πάλι μετά το τέλος Μαΐου, όπου η Μπόντο είχε έρθει ισόπαλη με τη Ρόζενμποργκ. Έχει μείνει έτσι στο -4 από την κορυφή και θέλει να κάνει την αντεπίθεσή τής. 

Από την άλλη η ομάδα του Όσλο φαίνεται ότι θα παλέψει για την παραμονή της στην κατηγορία. Είναι μόλις στο +1 από την ζώνη του υποβιβασμού και κάθε βαθμός που παίρνει είναι πολύτιμος.

Γι’ αυτό τον λόγο προχώρησε και σε αλλαγή προπονητή, με τον Γιόργκεν Ίσνες να μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία σε δύο ματς.

KFUM Όσλο – Μπόντο/Γκλιμτ 1: 5.50 X: 4.50 2: 1.52

Σε παρόμοια κίνηση προχώρησε και η Ρόζενμποργκ η οποία παλεύει για την παραμονή της. Μετά την ήττα από την Άαλεσουντ στις 16 Μαΐου, ανακοίνωσε την πρόσληψη του Φρέιρ Αλεξάντερσον για τον πάγκο της. 

Ο νέος τεχνικός βέβαια ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει κάποια νίκη αν και η ισοπαλία με την Μπόντο θεωρείται θετικό αποτέλεσμα.

Με μόλις 9 βαθμούς, η ομάδα βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και δίνει ένα ντέρμπι με την Κρίστιανσουντ που έχει δύο πόντους παραπάνω. 

Ρόζενμποργκ – Κρίστιανσουντ 1: 1.65 X: 4.00 2: 4.85

Στη Σουηδία έχουν ήδη ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, με τη 12η αγωνιστική να διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η Μάλμε και η Γκέτεμποργκ δεν έχουν την πορεία που θα ήθελαν έως τώρα. Η πρώτη έχει συγκεντρώσει μόλις 16 βαθμούς και προέρχεται από το διπλό στην έδρα της Ντέγκερφορς. 

Αυτό ήταν και το ντεμπούτο του Γκάουτε Χέλστρουπ στον πάγκο της και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. 

Η Γκέτεμποργκ ηττήθηκε με 2-1 από την ΑΪΚ και παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού. Έχει τη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος έως τώρα και πρέπει να βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα αν θέλει να παραμείνει στην κατηγορία.

Μάλμε – Γκέτεμποργκ 1: 1.94 X: 3.75 2: 3.55

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