ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Άγγλοι εναντίον… Βίκινγκς για την τετράδα, με σούπερ αποδόσεις στη winmasters

Αυτά τα παιχνίδια θέλουμε. Ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 απέναντι στο πιο δυνατό dark horse της διοργάνωσης. Νορβηγία και Αγγλία ετοιμάζονται για μια «μάχη» από τα… παλιά και αμφότερες ελπίζουν να γράψουν ιστορία.

Η winmasters αναμένει ματσάρα, αφού και το διακύβευμα της τετράδας είναι βαρύ, και ετοίμασε φυσικά τις κορυφαίες αποδόσεις της αγοράς για αυτή.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Η Νορβηγία έχει δείξει για τα καλά τα δόντια της σε αυτό το Μουντιάλ, όμως οι Άγγλοι δεν παύουν να έχουν διαφορετική δυναμική και για αυτό έχουν ρόλο φαβορί στο ζευγάρι. Στο 1.86 βρίσκουμε τη νίκη τους, με αυτή των Νορβηγών στο 4.25 και την ισοπαλία στο 3.65.

Προφανώς είναι τέτοια τα επιθετικά όπλα των δύο ομάδων που καθιστούν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την αγορά των γκολ. Το σχετικό line έχει τεθεί στο 2,5, με το Over να προσφέρεται στο 1.73 και το Under στο 2.10.

Διπλασίασε τα πιθανά σου κέρδη* σε αγώνες του Mουντιάλ με τα Odds Bombs της Winmasters.

Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε και τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα, που δεν είναι άλλα από τα ειδικά και συνδυαστικά. Η winmasters έχει φροντίσει και για την πληθώρα αυτών και για την υψηλή τους αξία.

Για παράδειγμα, επιλογές όπως το combo για νίκη της Αγγλίας με Under 2,5 γκολ και σκόρερ τον Χάρι Κέιν στο 10.70 ή το 1Χ με G/G και τον Χάαλαντ να ανοίγει το σκορ στο 6.75 δεδομένα δεν περνούν απαρατήρητες.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Παίξε σε ρυθμούς Mundial. Με 1000 μοναδικά δώρα* χωρίς κατάθεση με promo code WIN1000.

0% γκανιότα σε όλους του αγώνες του Μουντιάλ από την winmasters.

Με το Golden Sub δεν βγαίνεις ποτέ αλλαγή.

Με το Early over πηγαίνεις ταμείο 15’ λεπτά νωρίτερα.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα