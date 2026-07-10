Άγγλοι εναντίον… Βίκινγκς για την τετράδα, με σούπερ αποδόσεις στη winmasters

Αυτά τα παιχνίδια θέλουμε. Ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 απέναντι στο πιο δυνατό dark horse της διοργάνωσης. Νορβηγία και Αγγλία ετοιμάζονται για μια «μάχη» από τα… παλιά και αμφότερες ελπίζουν να γράψουν ιστορία.

Η winmasters αναμένει ματσάρα, αφού και το διακύβευμα της τετράδας είναι βαρύ, και ετοίμασε φυσικά τις κορυφαίες αποδόσεις της αγοράς για αυτή.

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Η Νορβηγία έχει δείξει για τα καλά τα δόντια της σε αυτό το Μουντιάλ, όμως οι Άγγλοι δεν παύουν να έχουν διαφορετική δυναμική και για αυτό έχουν ρόλο φαβορί στο ζευγάρι. Στο 1.86 βρίσκουμε τη νίκη τους, με αυτή των Νορβηγών στο 4.25 και την ισοπαλία στο 3.65.

Προφανώς είναι τέτοια τα επιθετικά όπλα των δύο ομάδων που καθιστούν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την αγορά των γκολ. Το σχετικό line έχει τεθεί στο 2,5, με το Over να προσφέρεται στο 1.73 και το Under στο 2.10.

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Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε και τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα, που δεν είναι άλλα από τα ειδικά και συνδυαστικά. Η winmasters έχει φροντίσει και για την πληθώρα αυτών και για την υψηλή τους αξία.

Για παράδειγμα, επιλογές όπως το combo για νίκη της Αγγλίας με Under 2,5 γκολ και σκόρερ τον Χάρι Κέιν στο 10.70 ή το 1Χ με G/G και τον Χάαλαντ να ανοίγει το σκορ στο 6.75 δεδομένα δεν περνούν απαρατήρητες.

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