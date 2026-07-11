Μάλμε – Γκέτεμποργκ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (12/7)

Η Μάλμε φιλοξενεί στο «Eleda Stadion» την Γκέτεμποργκ στο ντέρμπι του σουηδικού ποδοσφαίρου, ανάμεσα στις δύο ομάδες που έχουν κατακτήσει τα περισσότερα πρωταθλήματα της χώρας. Η γηπεδούχος μετράει 77 νίκες, 43 ισοπαλίες και 61 ήττες με αντίπαλο την Γκέτεμποργκ (286-263 γκολ).

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Η Μάλμε έχει αναδειχτεί 24 φορές πρωταθλήτρια Σουηδίας, τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη. Πέρυσι, όμως, έμεινε στην 6η θέση και η επιθυμία της να επιστρέψει φέτος στην κορυφή για την ώρα είναι κάπως αχνή, καθώς βρίσκεται στο μείον 13 από την πρωτοπόρο Σίριους. Η κακή πορεία τον Μάιο, πριν από τη διακοπή, ανάγκασε τη διοίκηση να διώξει τον Ισπανό προπονητή Ραμίρεζ. Τον αντικατέστησε ο 50χρονος Αμερικάνος Χέλστρουπ, ο οποίος στο ντεμπούτο του, το περασμένο Σάββατο στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Ντέγκερφορς.

Η Γκέτεμποργκ έχει στη συλλογή της δύο τρόπαια του Κυπέλλου UEFA, καθώς και 18 εγχώρια πρωταθλήματα. Όμως, φέτος συμπληρώνονται 19 χρόνια από την τελευταία της επιτυχία. Από το 2017 και μετά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και ταλαιπωρείται. Η 4η θέση που κατέκτησε πέρυσι ήταν η καλύτερη εδώ και αρκετές σεζόν και έβαλε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Ωστόσο, η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε σε αυτές. Βρίσκεται στη 14η θέση, την πρώτη που οδηγεί σε υποβιβασμό. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος υπέστη εντός έδρας ήττα με 2-1 από την ΑΪΚ.

Ο άσος της Μάλμε τοποθετείται στο 1.92** και το διπλό της Γκέτεμποργκ προσφέρεται στο 3.60** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2,5 γκολ δίνεται στο 1.65**, ενώ το Under 2,5 στο 2.18**. Το να βρουν και οι δύο ομάδες δίχτυα ανέρχεται στο 1.58**, την ώρα που το N/G το βλέπουμε στο 2.28**. Ακόμη, το Over 0,5 στα συνολικά γκολ της Γκέτεμποργκ δίνεται στο 1.36**, ενώ το Under 0,5 στο 3.25**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στον αγώνα που διεξάγεται στο Μάλμε, το να σκοράρει ο Erik Botheim ανεβαίνει στο 2.60** από 2.35, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 2.65** από 2.48, ενώ το ημίχρονο/τελικό: 1/1 εκτοξεύεται στο 3.50** από 3.20.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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