Σέντρα με Δώρα*

Μετά την πρόκριση του Καναδά, η φάση των «32» συνεχίζεται με άλλες τρεις αναμετρήσεις. Η πρώτη από αυτές είναι ανάμεσα σε Βραζιλία – Ιαπωνία (29/6, 20:00) και ακολουθεί το Γερμανία – Παραγουάη (23:30). Επίσης, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το παιχνίδι Ολλανδία – Μαρόκο (30/6, 04:00). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

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Επιπλέον, ο τέταρτος αγώνας της νοκ άουτ φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τρίτος της ημέρας είναι αυτός ανάμεσα σε Ολλανδία και Μαρόκο. Οι «οράνιε» πήραν την πρώτη θέση στον έκτο όμιλο με 7 βαθμούς, με τις νίκες απέναντι σε Σουηδία (5-1) και Τυνησία (3-1) και την ισοπαλία (2-2) με την Ιαπωνία. Το Μαρόκο βγήκε δεύτερο στον τρίτο όμιλο με 7 βαθμούς, κερδίζοντας Σκωτία (1-0) και Αϊτή (4-2), ενώ στην πρεμιέρα είχε φέρει 1-1 με την Βραζιλία. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το Οποιαδήποτε ομάδα να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά, στο 2.17. Μάλιστα, όλα αυτά τα παιχνίδια, Βραζιλία – Ιαπωνία, Γερμανία – Παραγουάη και Ολλανδία – Μαρόκο, είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε ένα θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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