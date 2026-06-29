Η φάση των “32” στη Stoiximan με έπαθλο* ανταμοιβής!

Η φάση των «32» του Παγκοσμίου είναι εδώ, οι όμιλοι αποτελούν παρελθόν και η Stoiximan κορυφώνει την αδρεναλίνη με ένα καινούργιο Mission. Προβλέπεις τους νικητές στις μεγάλες μάχες των νοκ-αουτ, αφού ακόμη κι αν το δελτίο σου δεν κερδίσει, η Stoiximan σε ανταμείβει με ένα έπαθλο* ανταμοιβής!

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Η νοκ-άουτ φάση φέρνει συγκλονιστικές αναμετρήσεις. Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι, την ώρα που η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, δοκιμάζεται απέναντι στην απρόβλεπτη Σουηδία, η οποία πήρε την πρόκριση χάρη στο «χρυσό» γκολ του Ελάνγκα, στην ισοφάριση (1-1) με την Ιαπωνία.

Την ίδια στιγμή, η Αγγλία του Χάρι Κέιν ψάχνει την νίκη για τους «16» στο Κονγκό. Η “Σελεσάο” θέλει να επιβεβαιώσει τη δυναμική της απέναντι στην πάντα επικίνδυνη Ιαπωνία ενώ ομάδες που έκαναν την έκπληξη όπως η Βοσνία, η Κολομβία και η Ολλανδία, είναι έτοιμες να ανατρέψουν τα προγνωστικά!

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