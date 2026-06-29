Ντέρμπι με Ολλανδία – Μαρόκο στη Stoiximan και Super έπαθλο* ανταμοιβής!

Η φοβερή Ολλανδία του Φαν Ντάικ αντιμετωπίζει μία από τις πολλά υποσχόμενες ομάδες του Παγκοσμίου και αυτή είναι το Μαρόκο. Περιθώρια για λάθη δεν υπάρχουν.

Και οι δύο έχουν τις κατάλληλες βάσεις για να προχωρήσουν στους “16”. Ποιός θα αποχαιρετήσει πρόωρα την διοργάνωση; Στη Stoiximan, ζείς κάθε δευτερόλεπτο της μάχης, αφού το παιχνίδι είναι live! Επίσης,συμμετέχεις στο Mission, κι αν προβλέψεις σωστά, διεκδικείς έπαθλο ανταμοιβής!

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Η Ολλανδία μπαίνει στο γήπεδο με φοβερή αυτοπεποίθηση ,αφού ξεπέρασε τη φάση των ομίλων όντας αήττητη και θέλοντας να την μετατρέψει σε εισιτήριο για τους «16». Από την άλλη, το Μαρόκο έχει βάλει στόχο την πορεία προς τον τίτλο. Ο Χακίμι αλλά και οι υπόλοιποι αστέρες της Αφρικανικής ομάδας, δοκιμάστηκαν σε σκληροτράχηλα ματς στους ομίλους και καλούνται να ξεπεράσουν το όχι και τόσο “βατό” εμπόδιο της Ολλανδίας. Ποιός θα παραμείνει στον θεσμό;

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Θα επιβληθεί η ευρωπαϊκή τακτική ή θα υπερτερήσει η “παράδοση” των Αφρικανών στις μεγάλες αποκλίσεις δυνατών αντιπάλων; Η επιλογή είναι δική σου, για αυτό και η Stoiximan είναι εδώ, προσφέροντας σου Live τη δράση στην οθόνη σου!

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