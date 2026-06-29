ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Ντέρμπι με Ολλανδία – Μαρόκο στη Stoiximan και Super έπαθλο* ανταμοιβής!

Ντέρμπι με Ολλανδία - Μαρόκο στη Stoiximan και Super έπαθλο* ανταμοιβής!

Η φοβερή Ολλανδία του Φαν Ντάικ αντιμετωπίζει μία από τις πολλά υποσχόμενες ομάδες του Παγκοσμίου και αυτή είναι το Μαρόκο. Περιθώρια για λάθη δεν υπάρχουν.

Και οι δύο έχουν τις κατάλληλες βάσεις για να προχωρήσουν στους “16”. Ποιός θα αποχαιρετήσει πρόωρα την διοργάνωση; Στη Stoiximan, ζείς κάθε δευτερόλεπτο της μάχης, αφού το παιχνίδι είναι live! Επίσης,συμμετέχεις στο Mission, κι αν προβλέψεις σωστά, διεκδικείς έπαθλο ανταμοιβής!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο*, στο Ολλανδία – Μαρόκο στη Stoiximan!

Η Ολλανδία μπαίνει στο γήπεδο με φοβερή αυτοπεποίθηση ,αφού ξεπέρασε τη φάση των ομίλων όντας αήττητη και θέλοντας να την μετατρέψει σε εισιτήριο για τους «16». Από την άλλη, το Μαρόκο έχει βάλει στόχο την πορεία προς τον τίτλο. Ο Χακίμι αλλά και οι υπόλοιποι αστέρες της Αφρικανικής ομάδας, δοκιμάστηκαν σε σκληροτράχηλα ματς στους ομίλους και καλούνται να ξεπεράσουν το όχι και τόσο “βατό” εμπόδιο της Ολλανδίας. Ποιός θα παραμείνει στον θεσμό;

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα*

Θα επιβληθεί η ευρωπαϊκή τακτική ή θα υπερτερήσει η “παράδοση” των Αφρικανών στις μεγάλες αποκλίσεις δυνατών αντιπάλων; Η επιλογή είναι δική σου, για αυτό και η Stoiximan είναι εδώ, προσφέροντας σου Live τη δράση στην οθόνη σου!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο*, στο Ολλανδία – Μαρόκο στη Stoiximan!

Μπαίνεις δυνατά στη δράση με δώρα* που σου δίνουν επιπλέον ευκαιρίες σε Στοίχημα και Live Casino. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείτε άμεσα.

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα