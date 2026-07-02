Σέντρα με Δώρα*

Η φάση των «32» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει περάσει στην τελική ευθεία. Ήδη έχουν διεξαχθεί δέκα αναμετρήσεις και μένουν άλλες έξι. Απόψε διεξάγονται τρεις, με την Ισπανία να παίζει απέναντι στην Αυστρία (2/7, 22:00) και θέλει να μπει δυναμικά στα νοκ άουτ. Δυνατή «μάχη» περιμένει όλος ο κόσμος να δει ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία (3/7, 02:00), ενώ το άλλο ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα σε Ελβετία και Αλγερία (3/7, 06:00). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

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Επίσης, έχουμε δυνατό παιχνίδι ανάμεσα στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και την Κροατία του Λούκα Μόντριτς. Η Πορτογαλία μάλλον προβλημάτισε στον όμιλο, μιας και δεν είναι ότι τερμάτισε στη δεύτερη θέση (με 5 βαθμούς), αλλά ότι δεν είχε καλή εικόνα. Ξεκίνησε με το 1-1 με το Κονγκό, νίκησε εύκολα το Ουζμπεκιστάν (5-0) και έμεινε στο 0-0 με την Κολομβία όπου θα μπορούσε να είχε χάσει. Από την άλλη, οι Κροάτες, βγήκαν δεύτεροι στον 12ο όμιλο, πίσω από την Αγγλία, από την οποία έχασαν 4-2 στην πρεμιέρα. Ακολούθησαν, βέβαια, οι νίκες με Παναμά (1-0) και Γκάνα (2-1) και έτσι διόρθωσαν την κατάσταση. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το Goal/Goal, στο 1.95. Μάλιστα, αυτό το παιχνίδι, Πορτογαλία – Κροατία, είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς εδώ θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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