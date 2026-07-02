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Αυστραλία – Αίγυπτος: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (03/07)

Αυστραλία – Αίγυπτος: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (03/07)

Ευκαιρία για διάκριση! Αυστραλία και Αίγυπτος κοντράρονται για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα ματς στο κουπόνι που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο προς την υπέρβαση.

Μία από τις δύο ομάδες θα γράψει ιστορία μετά το σφύριγμα της λήξης, καθώς αμφότερες δεν έχουν καταφέρει ποτέ να περάσουν ένα γύρο νοκ άουτ στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

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Αυστραλία – Αίγυπτος αποδόσεις 

Η Αυστραλία «κλείδωσε» την τελευταία αγωνιστική του ομίλου την πρόκριση με το 0-0 απέναντι στην Παραγουάη. Είχε ξεκινήσει στο Μουντιάλ 2026 με νίκη (2-0) επί της Τουρκίας και στη συνέχεια έχασε 2-0 από τις ΗΠΑ, με το φινάλε του γκρουπ να την βρίσκει στη 2η θέση.

Η Αίγυπτος έχασε στην ισοβαθμία την πρωτιά από το Βέλγιο, διατηρώντας πάντως το αήττητο έπειτα από τρεις αναμετρήσεις. Στο τελευταίο ματς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Αίγυπτο.

Περιμένουμε ισορροπημένο σκηνικό, γεγονός που αποτυπώνεται στο σετ αποδόσεων από τη Novibet.

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Πέρα από σημείο, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά, εκεί όπου συναντάμε σε υψηλή τιμή το Over 2,5.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Αυστραλία – Αίγυπτος ειδικά στοιχήματα 

Πρόκεται για ένα ματς που μπορεί να παρομοιαστεί σαν ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Περιμένουμε τις δύο ομάδες να είναι προσεκτικές, λογικά το σκορ δεν θα πάρει διαστάσεις. Αντιθέτως, η ένταση μπορεί να επιφέρει κάρτες, ακόμα και πέναλτι, με τα ειδικά στοιχήματα να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ταυτόχρονα, έχουμε ξεχωρίσει ένα δελεαστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1Χ+UNDER 2,5+UNDER 6,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ

Αυστραλία – Αίγυπτος ειδικά παικτών

Ο Μο Σαλάχ είναι κομβικός στο παιχνίδι της Αιγύπτου, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Άλλωστε, το να βρει δίχτυα ο εκρηκτικός εξτρέμ πληρώνει καλά.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΑΛΑΧ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΜΑΡΜΟΥΣ OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ
ΝΤΕΒΛΙΝ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ

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