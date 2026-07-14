Προσφορά γνωριμίας*: 5180 δώρα* και 3 premium πίτσες εντελώς δωρεάν* με το promo code PIZZAFAN

Το παιχνίδι σου τα σπάει και στο Παγκόσμιο, με το Pamestoixima.gr να φέρνει μία ακόμη πιο απολαυστική προσφορά* γνωριμίας γεμάτη δώρα*, εκπλήξεις* και… premium γεύση νίκης!

Από τις 13/07 έως τις 19/07, το Pamestoixima.gr σε καλωσορίζει με έως 5.180 δώρα* και 3 Premium πίτσες εντελώς δωρεάν* σε συνεργασία με την Pizza Fan. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσεις το promo code PIZZAFAN κατά την εγγραφή σου και να ενεργοποιήσεις μία προσφορά* γνωριμίας που σε βάζει απευθείας στη δράση του μεγάλου ποδοσφαιρικού καλοκαιριού, χωρίς κατάθεση!

Με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Pamestoixima.gr ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη της διασκέδασης και συνδυάζει χιλιάδες δώρα* καλωσορίσματος με τρεις λαχταριστές premium πίτσες από την Pizza Fan.

Ενεργοποιείς την προσφορά* με το promo code PIZZAFAN και απολαμβάνεις έως 5.180 δώρα* καλωσορίσματος μαζί με 3 Premium πίτσες εντελώς δωρεάν*, γιατί το παιχνίδι σου τα σπάει μέσα κι έξω από το γήπεδο!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ».