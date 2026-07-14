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Superbet: Διπλασιασμός με μόλις ένα πλάγιο!

Superbet: Διπλασιασμός με μόλις ένα πλάγιο!

Μια δυνατή ευρωπαϊκή «μάχη» συναντάμε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία απόψε στις 22:00, σε ένα ραντεβού μεγάλο «αστέρια»!

Εύκολα το συγκεκριμένο ζευγάρι θα μπορούσε να είναι ο τελικός, με τους «τρικολόρ» να οδηγούν την κούρσα των φαβορί για την κατάκτηση του μεγάλου τροπαίου.

Πάντως, κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει την Ισπανία, που βρίσκει ουσία κι έχει στις τάξεις της το ανερχόμενο σούπερ σταρ, Λαμίλ Γιαμάλ.

Πρόκειται για μια σύγκρουση ανάμεσα στην πρόσφατη κάτοχο του EURO και την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2018, με τις λεπτομέρειες να κάνουν τη διαφορά.

Πιστή στο ραντεβού της με τα σπουδαία ματς η Superbet, προσφέρει πληθώρα διαθέσιμων επιλογών για το συγκεκριμένο παιχνίδι και προτάσεις που τα… σπάνε.

Ξεχωρίσαμε το Over 0,5 πλάγιο στο ματς που δίνεται στην άκρως ενισχυμένη απόδοση 2,00. Δηλαδή αν βγει ένα μόλις πλάγιο στο ματς διπλασιάζουμε το ποντάρισμά μας, πραγματικά απίθανο!

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