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Blågult: Η Σουηδία έρχεται στο Μουντιάλ με φουλ επιθετική ισχύ και σκανδιναβική σκληράδα!

La Furia Roja: Το «τίκι-τάκα» της Ισπανίας επιστρέφει για να κυριεύσει το Μουντιάλ!

Η Σουηδία επιστρέφει στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη, έτοιμη να αποδείξει ότι η νέα της, τρομερά ταλαντούχα γενιά μπορεί να λυγίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Οι “Blågult” (Κυανοκίτρινοι) πήραν πανηγυρικά το εισιτήριο μέσα από τα απαιτητικά μπαράζ και έρχονται στο Μουντιάλ με τη γνωστή σκανδιναβική πειθαρχία, αλλά και με μια επιθετική γραμμή που τρομάζει κάθε αμυντικό setup.

Αυτή η ομάδα δεν έρχεται για να κλειστεί στην περιοχή της· μπαίνει στο χορτάρι για να παίξει κυριαρχικό, επιθετικό ποδόσφαιρο και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Σουηδίας είναι ο τρομερός πλουραλισμός και η physical δύναμη που βγάζει στις προσωπικές μονομαχίες. Διαθέτοντας έναν από τους πιο φορμαρισμένους και «φονικούς» επιθετικούς στην Ευρώπη να ηγείται της γραμμής κρούσης, και δημιουργούς με απίστευτη διορατικότητα, η Σουηδία μπορεί να σκοράρει με οποιοδήποτε τρόπο.

Παίκτες παγκόσμιας κλάσης που δεν συγχωρούν το παραμικρό λάθος μέσα στο κουτί.Κάθε κόρνερ ή φάουλ γύρω από την αντίπαλη περιοχή αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου για τους Σκανδιναβούς.

Θα κάνει τη ζημιά η Σουηδία στη Novibet;

Οι Σουηδοί ξεκινούν τη μάχη του ομίλου έτοιμοι για μεγάλες αναμετρήσεις και η Novibet προσφέρει εκατοντάδες επιλογές για όσους βλέπουν την ομάδα να προχωράει βαθιά στη διοργάνωση.

Το να πάρει η Σουηδία την πρόκριση στα νοκ-άουτ παίζει σε εξαιρετικές τιμές. Παράλληλα, στη Novibet θα βρεις special combos, Over/Under γκολ και head-to-head αγορές.

Η σκανδιναβική αρμάδα είναι έτοιμη για τη σέντρα. Θα τρελάνουν τα προγνωστικά;

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