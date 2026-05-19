Θα μπουν οι ελληνικές ομάδες σε League Phase; Τι λένε οι στοιχηματικές

Η αυλαία για τη Stoiximan Super League 2025-26 έπεσε και επίσημα, με τις ομάδες να έχουν ξεκινήσει ήδη σχεδιασμό για την επόμενη μέρα τους. Άλλωστε τα καλοκαιρινά προκριματικά, αυτή η… όαση δροσιάς μέσα στον καύσωνα, δεν αργούν και πολύ.

Η Ελλάδα ανεβαίνει συνεχώς θέσεις στο ranking της UEFA, ενώ θα έχει για ακόμη μία χρονιά πέντε εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Τι κέρδισε με την άνοδό της στην 11η θέση της κατάταξης; Μία έξτρα θέση στο Γιουρόπα Λιγκ, καθώς εκτός από τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, στα προκριματικά της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης κέρδισε ο τρίτος στη βαθμολογία σούπερ λιγκ, ΠΑΟΚ.

Ελληνικές ομάδες απόδοση πρόκριση League Phase 2026-27

ΑΕΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 2026

Φέτος, η Ελλάδα δεν έχει ομάδα που να έχει προκριθεί απευθείας σε League Phase, όπως έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός, όμως έχει ήδη δύο εκπροσώπους με εξασφαλισμένη θέση σε όμιλο.

Ο λόγος για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που θα παίξει στα πλέι-οφ του Τσάμπιονς Λιγκ και τον ΟΦΗ, ο οποίος θα ξεκινήσει από τα πλέι-οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Έτσι, τόσο η Ένωση όσο και η κρητική ομάδα έχουν «κλειδωμένη» παρουσία σε League Phase, μένει να μάθουμε σε ποια.

Από εκεί και έπειτα, το βράδυ της Κυριακής, με την ολοκλήρωση της φετινής Πρέμιερ Λιγκ, θα μάθουμε αν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει από τον 2ο ή τον 3ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι Πειραιώτες θα κερδίσουν γύρο σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το Γιουρόπα Λιγκ και τερματίσει στην 4η θέση στη βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ.

Εφόσον το παραπάνω σενάριο πραγματοποιηθεί, τότε και οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν «κλειδωμένη» θέση στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ αν αποκλειστούν στα προκριματικά του Champions League.

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ και θα χρειαστεί να κάνει δύο προκρίσεις ώστε να σιγουρέψει την παρουσία του σε όμιλο.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός θα εκκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ και θα χρειαστεί να επαναλάβει ό,τι και η περσινή ΑΕΚ, να περάσει δηλαδή τρεις γύρους για να παίξει στη League Phase.

Και οι 5 ελληνικές ομάδες σε League Phase Να μην προκριθούν και οι 5

