Πρώτος τελικός για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπιλμπάο με 0% γκανιότα και Super League με «Ενισχύσεις» παραμονής

Σε ένα deja vu από πέρσι, ο πρώτος τελικός του FIBA Europe Cup φέρνει ξανά απέναντι τον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο. Και αν κάτι κρατάμε πριν από αυτό το τζάμπολ, είναι ότι τίποτα δεν κρίνεται απόψε, αλλά μπορούν να μπουν οι βάσεις για τον τίτλο.

Η ιδιαιτερότητα των τελικών (+/- διαφορά στα δύο ματς) αλλάζει εντελώς τη λογική. Ο ΠΑΟΚ δεν ψάχνει απλά τη νίκη, αλλά ένα προβάδισμα που θα μπορεί να υπερασπιστεί στο Μπιλμπάο. Κάτι που πέρυσι δεν κατάφερε, όταν ναι μεν κέρδισε στη ρεβάνς, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά. Η Μπιλμπάο έχει 2/2 νίκες φέτος απέναντι στον ΠΑΟΚ στη φάση των ομίλων, ενώ αν πάμε και στους περσινούς τελικούς, μετρά 3 νίκες στα τελευταία 4 μεταξύ τους παιχνίδια. Ακόμα πιο σημαντικό: στα 3 από αυτά τα 4 ματς κράτησε τον ΠΑΟΚ κάτω από τους 80 πόντους, δείχνοντας ότι ξέρει πώς να τον «μπλοκάρει».

Αγωνιστικά, όμως, το momentum δείχνει προς Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από συνεχόμενα must-win παιχνίδια, έχει ρυθμό και αυτοπεποίθηση, ενώ η πρόκριση επί της Μούρθια φαίνεται να τον έχει ανεβάσει επίπεδο. Στην έδρα του, με sold out και ένταση, συνηθίζει να ανεβάζει στροφές. Η Μπιλμπάο βέβαια, εκτός έδρας στη διοργάνωση μετρά 8/8 νίκες, κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Μετά τη νίκη επί της Άρσεναλ η Μάντσεστερ Σίτι πηγαίνει στο «Turf Moor» με τη σκέψη ότι μία νίκη μπορεί να τη φέρει στην κορυφή. Ταυτόχρονα αυτό θα στείλει την Μπέρνλι ένα βήμα πριν τον υποβιβασμό. Η Σίτι μετρά 11 συνεχόμενες νίκες απέναντι στη Μπέρνλι, ενώ στα 4 πιο πρόσφατα ματς της έχει πετύχει τουλάχιστον 3 γκολ σε κάθε ένα (5-1, 3-1, 3-0, 6-0). Συνολικά, στα τελευταία 15 μεταξύ τους στην Premier League έχει επικρατήσει 14 φορές με συνολικό σκορ 45-6, κάτι που αποτυπώνει πλήρως τη διαφορά δυναμικότητας.

Αγωνιστικά, οι «Πολίτες» βρίσκονται σε φάση κορύφωσης. Με μόλις μία ήττα στα τελευταία 20 ματς πρωταθλήματος και με εξαιρετική εκτός έδρας παρουσία (21 βαθμοί από τον Δεκέμβριο και μετά), δείχνουν ότι μπαίνουν στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν με ρυθμό τίτλου. Στον αντίποδα, η Μπέρνλι παλεύει, αλλά τα νούμερα δεν τη βοηθούν. Έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία 24 παιχνίδια πρωταθλήματος και παραμένει χωρίς τρίποντο στα 12 πιο πρόσφατα εντός έδρας.

Η μάχη παραμονής στην Τρίπολη φέρνει αντιμέτωπους τον Αστέρας Τρίπολης και τον Παναιτωλικό σε ένα παιχνίδι με διαφορετική σημασία για τις δύο ομάδες. Για τους γηπεδούχους είναι κάτι σαν «τελικός», για τους φιλοξενούμενους μια ευκαιρία να τελειώσουν οριστικά με όλα τα σενάρια μπλεξίματος. Η εικόνα των δύο ομάδων δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ενθουσιασμό σε καμία από τις δύο. Ο Αστέρας προέρχεται από δύο συνεχόμενα 0-0, έχοντας δημιουργήσει ελάχιστα πράγματα επιθετικά, ενώ συνολικά στα τελευταία 3 ματς έχει μόλις 1 γκολ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι δεν σκοράρει, αλλά ότι δεν φτάνει καν σε καθαρές ευκαιρίες.

Από την άλλη, ο Παναιτωλικός παραμένει πιο «ήρεμος» βαθμολογικά, αλλά η ήττα από τον Πανσερραϊκό (2-3) έδειξε πόσο εύκολα μπορεί να χάσει τον έλεγχο. Στα 4 από τα τελευταία 6 παιχνίδια του έχει δεχτεί τουλάχιστον 2 γκολ, κάτι που τον κρατά σε εγρήγορση όσον αφορά την παραμονή. Από τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ο Παναιτωλικός έχει σκοράρει στα 3, ενώ φέτος πήρε νίκη με 3-1 στο Αγρίνιο και απέσπασε 1-1 στην Τρίπολη.

