SUPERBET ΚΑΙ ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2032!

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας με τη Superbet, η οποία θα αποτελέσει τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας έως το 2032.

Η συμφωνία αυτή ενώνει δύο κορυφαία brands που ξεχωρίζουν για τη φιλοδοξία, τη δυναμική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διαρκή επιδίωξη της κορυφής, θέτοντας τις βάσεις για μια συνεργασία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και κοινό όραμα.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους αθλητικούς οργανισμούς της Ευρώπης. Με εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, σπουδαία παράδοση, διαχρονική παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο και μία ταυτότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η φετινή κατάκτηση της Θρυλικής EuroLeague και του Πρωταθλήματος Ελλάδας επισφράγισε μία ιστορική σεζόν για τον σύλλογο, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη θέση του στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να γράφει ιστορία, χτίζοντας πάνω σε μια κληρονομιά που τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους συλλόγους της ηπείρου.

Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά δύο οργανισμούς που μοιράζονται κοινό όραμα για ανάπτυξη, καινοτομία και διαρκή εξέλιξη, με στόχο να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες για τους φιλάθλους και να προσφέρουν προστιθέμενη αξία τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Με σεβασμό στην τεράστια ιστορία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του μέλλοντος, η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες και πιο επιτυχημένες συνέργειες στον ελληνικό αθλητισμό τα επόμενα χρόνια.

Ακολουθεί η δήλωση του Νίκου Λεπενιώτη, Γενικού Δ/ντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την έναρξη της συνεργασία της με την Superbet Greece:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη Superbet στην οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η έναρξη αυτής της συνεργασίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον οργανισμό μας και σηματοδοτεί την κοινή μας επιθυμία να επενδύσουμε σε μια σχέση με προοπτική και ουσιαστικό περιεχόμενο. Μας ενώνει η φιλοδοξία για συνεχή εξέλιξη, η διάθεση για καινοτομία και η προσήλωση στην επίτευξη υψηλών στόχων. Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, θα προσφέρουμε ακόμα περισσότερα στους φιλάθλους μας και θα πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε μαζί αυτή τη νέα, συναρπαστική διαδρομή.»

Παρακάτω η δήλωση του Γιάννη Καλαμβόκη, General Manager της Superbet Greece, για την έναρξη της συνεργασία της με τον Ολυμπιακό:

«Η συνεργασία με την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη Superbet. Μιλάμε για έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία, μοναδική ταυτότητα και έναν κόσμο που ζει με πάθος κάθε στιγμή της ομάδας του.

Έναν οργανισμό που έχει μάθει να πρωταγωνιστεί, να διεκδικεί τίτλους και να εμπνέει εκατομμύρια φιλάθλους μέσα από τις επιτυχίες, τις αξίες και τη διαχρονική του παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Η φετινή κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος απέδειξε για ακόμη μία φορά τι σημαίνει Ολυμπιακός: φιλοδοξία, σκληρή δουλειά και διαρκής προσπάθεια για την κορυφή.

Είναι αξίες που αναγνωρίζουμε, σεβόμαστε και επιδιώκουμε να υπηρετούμε καθημερινά και στη Superbet, κάτι που μας κάνει να βλέπουμε αυτή τη συνεργασία ως κάτι πολύ περισσότερο από μια χορηγική συμφωνία. Είμαστε περήφανοι που θα βρεθούμε στο πλευρό αυτού του μεγάλου οργανισμού μέχρι το 2032 και ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε μαζί εμπειρίες και δράσεις που θα φέρουν ακόμη πιο κοντά την ομάδα με τους φιλάθλους της.»