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Οι «Οράνιε» είναι εδώ: Ώρα για το μεγάλο step up της Ολλανδίας στο Μουντιάλ!

Les Éléphants: Οι «ελέφαντες» της Ακτής Ελεφαντοστού ήρθαν με άγριες διαθέσεις στο Μουντιάλ!

Η Ολλανδία είναι διαχρονικά η πιο ελκυστική, η πιο απρόβλεπτη και ίσως η πιο αδικημένη ομάδα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Έχοντας παρουσιάσει κατά καιρούς το πιο ολοκληρωμένο ποδόσφαιρο στον πλανήτη, οι «Οράνιε» κατέβηκαν σε ακόμη ένα Μουντιάλ με έναν και μοναδικό σκοπό: να ξορκίσουν τα φαντάσματα του παρελθόντος και να φτάσουν, επιτέλους, μέχρι το τέλος του δρόμου.

Το Total Football μπορεί να έχει εκσυγχρονιστεί, αλλά η ολλανδική φιλοσοφία παραμένει ίδια: πίεση ψηλά, κυριαρχικό ποδόσφαιρο και γκολ.

Η τωρινή Ολλανδία δεν θυμίζει σε τίποτα τις ομάδες του παρελθόντος που είχαν μόνο επιθετική αρετή και καθόλου ισορροπία. Πλέον, διαθέτει μια από τις πιο σκληροτράχηλες και ποιοτικές αμυντικές γραμμές στην Ευρώπη, η οποία της επιτρέπει να ελέγχει τον ρυθμό των αγώνων και να δίνει την απαραίτητη ασφάλεια στα «πυραυλοκίνητα» εξτρέμ της.

Παίκτες-προσωπικότητες που ξέρουν πώς να καθοδηγούν την ομάδα και να κρατάνε το μηδέν στα μετόπισθεν. Ταχύτητα στις μεταβάσεις και παίκτες που μπορούν να πατήσουν περιοχή και να εκτελέσουν από οποιαδήποτε θέση.

Θα κάνει το “μπαμ” η παρέα των «Οράνιε» στη Novibet;

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Η ώρα της αλήθειας έφτασε για τους «Οράνιε». Ήρθε η στιγμή να γράψουν ιστορία;

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