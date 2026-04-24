Οι «μάχες» στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με ενισχυμένες αποδόσεις!

Οι «μάχες» στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με ενισχυμένες αποδόσεις!
September 27, 2025, Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom: Elliot Anderson of Nottingham Forest and Granit Xhaka of Sunderland A F C seen in action during the Premier league football match between Nottingham Forest and Sunderland A F C. at City Ground. Final score Nottingham Forest 0 -1 Sunderland A. F. C Nottingham United Kingdom - ZUMAs197 20250927_aab_s197_086 Copyright: xPaulxBonserx

Λίγο πριν το τέλος των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, οι περισσότερες ομάδες δίνουν τις δικές τους «μάχες» για να πετύχουν τους στόχους τους.

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Παρασκευής έχει σπουδαία παιχνίδια και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Στην Premier League, η Σάντερλαντ υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ σε μία αναμέτρηση όπου υπάρχει τεράστιο κίνητρο. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ήττα με 4-3 από την Άστον Βίλα σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι.

Έχασαν έτσι την ευκαιρία να πλησιάσουν την έβδομη θέση, από την οποία απέχουν τρεις βαθμούς. Όπως και να έχει η χρονιά τους είναι επιτυχημένη καθώς η παραμονή ήρθε κάτι παραπάνω από εύκολο.

Τον ίδιο στόχο θέλει να πετύχει και η Νότιγχαμ. Η νίκη της επί της Μπέρνλι την προηγούμενη αγωνιστική της έδωσε «αέρα» πέντε πόντων από τη ζώνη του υποβιβασμού αλλά ακόμα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής.

Ακολουθεί μάλιστα ο πρώτος ημιτελικός με την Άστον Βίλα για το Europa League αλλά δεν έχει την πολυτέλεια να σκέφτεται από τώρα αυτή την αναμέτρηση.

Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1: 2.70 X: 3.25 2: 2.65

Στη La Liga, η Μπέτις φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ανδαλουσιάνοι άφησαν πίσω τους την απογοήτευση από τον αποκλεισμό του στο Europa League και την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν με 3-2 της Τζιρόνα.

Έχουν έτσι εδραιωθεί στην πέμπτη θέση, έχουν διαφορά πέντε πόντων από τη Χετάφε και το τέλος της σεζόν μπορεί να τους βρεθεί στη League Phase του Champions League.

Από την άλλη η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει ουσιαστικά εκτός στόχων και προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε με 2-1 της Αλαβές αλλά η διαφορά των εννιά πόντων από την Μπαρτσελόνα παρέμεινε.

Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1: 3.60 X: 4.10 2: 1.89

Στη Serie A, η Νάπολι περιμένει την Κρεμονέζε στο «Diego Armando Maradona». Το σύνολο του Κόντε προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τη Λάτσιο με 2-0 και στην ουσία αποχαιρέτησε τις όποιες ελπίδες είχε για τίτλο.

Έχει αποκτήσει βέβαια διαφορά ασφαλείας από την πεντάδα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρεθεί στο επόμενο Champions League.

Η Κρεμονέζε βλέπει κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Η ισοπαλία με την Τορίνο (0-0) την προηγούμενη εβδομάδα, την κράτησε στην ισοβαθμία με τη Λέτσε η οποία βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού. Οι δύο τους μονομαχούν για την παραμονή τους οπότε δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για απώλειες.

Νάπολι – Κρεμονέζε 1: 1.35 X: 4.85 2: 9.60

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ
21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα