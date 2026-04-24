Οι «μάχες» στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με ενισχυμένες αποδόσεις!

Λίγο πριν το τέλος των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, οι περισσότερες ομάδες δίνουν τις δικές τους «μάχες» για να πετύχουν τους στόχους τους.

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Παρασκευής έχει σπουδαία παιχνίδια και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Στην Premier League, η Σάντερλαντ υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ σε μία αναμέτρηση όπου υπάρχει τεράστιο κίνητρο. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ήττα με 4-3 από την Άστον Βίλα σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι.

Έχασαν έτσι την ευκαιρία να πλησιάσουν την έβδομη θέση, από την οποία απέχουν τρεις βαθμούς. Όπως και να έχει η χρονιά τους είναι επιτυχημένη καθώς η παραμονή ήρθε κάτι παραπάνω από εύκολο.

Τον ίδιο στόχο θέλει να πετύχει και η Νότιγχαμ. Η νίκη της επί της Μπέρνλι την προηγούμενη αγωνιστική της έδωσε «αέρα» πέντε πόντων από τη ζώνη του υποβιβασμού αλλά ακόμα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής.

Ακολουθεί μάλιστα ο πρώτος ημιτελικός με την Άστον Βίλα για το Europa League αλλά δεν έχει την πολυτέλεια να σκέφτεται από τώρα αυτή την αναμέτρηση.

Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1: 2.70 X: 3.25 2: 2.65

Στη La Liga, η Μπέτις φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ανδαλουσιάνοι άφησαν πίσω τους την απογοήτευση από τον αποκλεισμό του στο Europa League και την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν με 3-2 της Τζιρόνα.

Έχουν έτσι εδραιωθεί στην πέμπτη θέση, έχουν διαφορά πέντε πόντων από τη Χετάφε και το τέλος της σεζόν μπορεί να τους βρεθεί στη League Phase του Champions League.

Από την άλλη η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει ουσιαστικά εκτός στόχων και προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε με 2-1 της Αλαβές αλλά η διαφορά των εννιά πόντων από την Μπαρτσελόνα παρέμεινε.

Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1: 3.60 X: 4.10 2: 1.89

Στη Serie A, η Νάπολι περιμένει την Κρεμονέζε στο «Diego Armando Maradona». Το σύνολο του Κόντε προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τη Λάτσιο με 2-0 και στην ουσία αποχαιρέτησε τις όποιες ελπίδες είχε για τίτλο.

Έχει αποκτήσει βέβαια διαφορά ασφαλείας από την πεντάδα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρεθεί στο επόμενο Champions League.

Η Κρεμονέζε βλέπει κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Η ισοπαλία με την Τορίνο (0-0) την προηγούμενη εβδομάδα, την κράτησε στην ισοβαθμία με τη Λέτσε η οποία βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού. Οι δύο τους μονομαχούν για την παραμονή τους οπότε δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για απώλειες.

Νάπολι – Κρεμονέζε 1: 1.35 X: 4.85 2: 9.60

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.