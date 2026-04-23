Οι κορυφαίες αναμετρήσεις της Ευρώπης με ειδικά στοιχήματα!

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν γεμάτο πρόγραμμα για άλλη μία ημέρα και παιχνίδια για όλα τα γούστα.

Στη La Liga η 33η αγωνιστική περιλαμβάνει ένα καθοριστικό παιχνίδι στη μάχη για την παραμονή. Η Λεβάντε φιλοξενεί τη Σεβίλλη (20:00) σε μία αναμέτρηση που είναι… εξάποντη. Οι Λεβαντίνοι του Λουίς Κάστρο μετά το 1-0 επί της Χετάφε ανέβηκαν στους 29 βαθμούς, ωστόσο παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού και τη 19η θέση.

Όσο για τους Σεβιγιάνους του Λουίς Γκαρθία, την προηγούμενη αγωνιστική πήραν μεγάλη ανάσα με το 2-1 επί της Ατλέτικο, που ήταν το πρώτο «τρίποντο» έπειτα από πέντε αγώνες, πηγαίνοντας στους 34 βαθμούς (16η θέση), αλλά χωρίς φυσικά ακόμα να έχουν διαφορά ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη.

Λεβάντε – Σεβίλλη 1:2.45 X:3.20 2:3.00

Στη Γερμανία κρίνεται η πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, με τη Στουτγκάρδη να αντιμετωπίζει τη Φράιμπουργκ για το εισιτήριο (21:45).

Οι Σουηβοί του Σεμπάστιαν Χένες θέλουν την back to back κατάκτηση του τίτλου, με όπλο την έδρα για την πρόκριση στον τελικό.

Η Φράιμπουργκ του Ζούλιαν Σούστερ αντίστοιχα θέλει να επιστρέψει σε τελικό μετά το 2022, όταν έχασε το τρόπαιο από τη Λειψία, για να διεκδικήσει την πρώτη της κατάκτηση στον θεσμό.

Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ 1:1.65 X:4.05 2:4.95

Στην Πορτογαλία, ο τελικός Κυπέλλου πέραν ενός εκ των «Γολιάθ» (Πόρτο ή Σπόρτινγκ) θα έχει έναν «Δαυίδ», με Ουνιάο Τορένσε και Φάφε να διεκδικούν το ιστορικό εισιτήριο στη ρεβάνς των ημιτελικών στο «Estadi Manuel Marques» (22:45).

Αμφότερες έχουν φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία τους τόσο μακριά στον θεσμό, ενώ στον πρώτο ημιτελικό έμειναν στο 1-1 στην έδρα της Φάφε, ομάδα 3ης κατηγορίας, με την Τορένσε που βρίσκεται στη 2η κατηγορία να θέλει να εκμεταλλευτεί τη διαφορά κατηγορίας για να πάρει την πρόκριση.

Ουνιάο Τορένσε – Φάφε 1:1.71 X:3.65 2:4.30

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.